Джон Келли – новый глава аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп принял прошение об отставке теперь уже бывшего главы аппарата Белого дома Райнса Прибуса, и назначил на этот пост генерала морской пехоты в отставке Джона Келли, который до этого возглавлял министерство внутренней безопасности.

Наблюдатели отмечают, что в последнее время Райнс Прибус все чаще оказывался на периферии важнейших решений администрации, а на прошлой новый директор Белого дома по общественным связям Энтони Скарамуччи в интервью публично охарактеризовал его «параноидальным шизофреником».

Как сообщила журналистам в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, президент Трамп начал обсуждать с Райнсом Прибусом тему отставки около двух недель назад.

В интервью телеканалу CNN, сам Прибус заявил, что поддерживает решение о назначении на этот пост Джона Келли, и сообщил что президент Трамп намерен внести коррективы в политический курс своей администрации.

«Самое время нажать на кнопку перезагрузки…Я думаю, Белый дом в этом нуждается» – сказал Райнс Прибус. Он также сообщил, что подал прошение об отставке еще в четверг, однако официальное решение было принято в пятницу.

«Мы ничего об этом знали» – признался конгрессмен-республиканец Питер Кинг, сопровождавший президента Трампа и теперь уже бывшего главу его канцелярии в поездке в Нью-Йорк. В пятницу, на борту президентского самолета он сидел практически напротив Прибуса, однако тот и вида не подал, что решение о его отставке фактически принято.

Впервые об этом стало известно из президентского «твиттера». По возвращении в Вашингтон на военно-воздушную базу «Эндрюс» президент Трамп назвал Келли «великим американцем»:

«Райнс – хороший человек. Джон Келли великолепно справится с делом». Президент отметил, что в должности министра внутренней безопасности Келли «был настоящей звездой» его администрации, и пользуется всеобщим уважением. В свою очередь, Джон Келли назвал большой честью предложение возглавить аппарат президента США. Он приступит к работе на новом посту в понедельник, 31 июля. До назначения его преемника, министерство внутренней безопасности будет исполнять нынешний заместитель министра Элейн Дюк.

Партийный аппаратчик и его карьера

Райнс Прибус, продержавшийся на посту главы аппарата Белого дома чуть дольше полугода, был представителем политического истеблишмента, и до этого возглавлял Национальный комитет Республиканской партии. Предполагалось, что его связи с республиканцами в Конгрессе помогут администрации Трампа, который привел с собой много новых лиц, успешнее продвигать законодательную повестку дня. Однако республиканцам, несмотря на то, что они составляют большинство в обеих палатах Конгресса, так и не удалось принять ни одного значительного законопроекта.

Несмотря на это, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома – «Мы намерены продолжить работу с однопартийцами, и мы будем и впредь добиваться поставленных целей».

После своей отставки, Райнс Прибус выразил благодарность за оказанную ему честь служить на этом посту, и заявил, что он остается верным приверженцем курса президента и сторонником его политики. «Не могу назвать более достойного преемника, чем генерал Джон Келли» – сказал Райнс Прибус.

По мнению Дэвида Коэна, профессора политологии Университета Акрона, президент Трамп с самого начала сознательно пошел на то, чтобы полномочия главы его аппарата были ослаблены.

«За свою карьеру предпринимателя Трамп привык делегировать полномочия, но он также привык к тому, чтобы напрямую вступать в контакты с людьми, поэтому он хочет, чтобы так же функционировал и его Белый дом» – считает Дэвид Коэн, который работает над книгой о той роли, которую играют руководители президентских аппаратов в американской администрации. «Поэтому он наделил правом прямого доступа в Овальный кабинет многих людей, большинство из которых не должно иметь такой привилегии» – считает профессор Коэн.

Окончательную точку в карьере Райнса Прибуса в качестве главы аппарата президента поставил Энтони Скараммучи, назначенный на пост директора по связям с общественность. Выдвижение Скарамуччи на эту должность привело к незамедлительной отставке с должности пресс-секретаря протеже Прибуса – Шона Спайсера. В интервью нью-йоркскому изданию вскоре после своего назначения, Энтони Скарамуччи в грубых выражениях, граничащих с нецензурными, подверг Райнса Прибусе критике и обвинил его в организации утечек о происходящем в Белом доме в прессу.

Традиционно глава аппарата Белого дома является главных координатором работы всей канцелярии Администрации, он определяет повестку дня президента, график его работы и право прямого доступа к президенту. Однако при Дональде Трампе работа Западного крыла Белого дома (где расположены рабочие кабинета президента и его ближайших помощников), стала носить все более хаотичный характер.

Келли, Прибус – исторические параллели

До назначения на пост министр внутренней безопасности в администрации Трампа, карьера Джона Келли была связана с военной службой, которую он завершил в 2016 году, дослужившись до звания четырехзвездного генерала морской пехоты. Сообщается, что свое назначение на пост руководителя аппарата Белого дома он оговорил тем, что ему будут предоставлены более широкие полномочия, чем его предшественнику.

Однако, по мнению профессора Коэна, президент Трамп – «не из тех, кто всегда придерживается данных обещаний, поэтому давайте подождем и посмотрим, какую реально власть получит Джон Келли».

Келли станет вторым в истории США генералом, возглавившим пост главы аппарата президента. Его предшественником был генерал сухопутных войск Александр Хейг, занимавший эту должность в администрации Ричарда Никсона, а после отставки последнего – в первые дни администрации Джеральда Форда.

Эндрю Кард, работавший на этом посту в администрации Джоржа Буша-младшего, в интервью телеканалу MSNBC высоко отозвался о назначении Джона Келли: «Я считаю, что это хороший выбор. Он – сформировавшийся человек. Он сможет говорить правду сильным мира сего»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс отметила, что Джон Келли является одним из наиболее успешных членов администрации президента Трампа: «Он помог закрыть границу и сократить число нелегальных иммигрантов на 70%... Он пользуется огромным уважением в администрации, ему нет равных…»

Райнс Прибус занимал свою должность немногим более шести месяцев, поставив своеобразный рекорд, как единственный глава администрации в истории США, который, придя на пост с новым президентом, проработал в этой должности столь короткий срок – 189 дней.

По мнению Эндрю Карда, процесс отставки Прибуса можно назвать «безвкусным, крайне неуклюжим и несправедливым». Всего за время президентства Доналдда Трампа своих постов в его администрации уже лишились пятеро высокопоставленных сотрудников.