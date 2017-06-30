Трамп направляет федеральную поддержку для борьбы с преступностью в Чикаго

Согласно опубликованному президентом США Дональдом Трампом в пятницу сообщению в «Твиттере», он направляет федеральную поддержку в Чикаго для борьбы с насилием, которое стало настоящим бедствием для этого мегаполиса на Среднем Западе США.

«Преступность и смертность в Чикаго достигли уровня эпидемии, и я направляю туда федеральную поддержку. 1714 перестрелок в Чикаго в этом году!», – говорится в твите президента.

Глава Белого дома не уточнил, в какой именно форме городу будет предоставлена помощь, однако газета Chicago Sun-Times сообщила, что в Чикаго были направлены около 20 сотрудников Управления США по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (ATF).

Газета также сообщила, что дополнительные сотрудники Управления присоединятся к своим 35-40 коллегам, которые были направлены в Чикаго ранее.

Глава чикагской полиции Эдди Джонсон опубликовал заявление, в котором говорится: «Мы фундаментально меняем подход к борьбе с преступностью в Чикаго».

В январе Трамп осудил высокий уровень преступности в Чикаго, где большая часть инцидентов связана с применением огнестрельного оружия.