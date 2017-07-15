Встреча с российским адвокатом в «Башне Трампа»: новые детали

Во встрече с участием руководителей избирательного штаба Дональда Трампа с российским юристом, состоявшейся в июне 2016 года, принимали участие еще два выходца из России. Американские СМИ назвали их имена – Ринат Ахметшин и Анатолий Самочорнов – они сопровождали российского адвоката Наталию Весельницкую.

На встрече, как изначально заявил один из участников встречи, член избирательного штаба Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, обсуждался вопрос о запрете на усыновление российских сирот американцами. Чуть позже, он опубликовал переписку, связанную с подготовкой встречи, из которой следует, что Трамп-младший рассчитывал получить от России негативную информацию о Хиллари Клинтон.

Живущий в Вашингтоне Ринат Ахметшин подтвердил свое участие во встрече газете The Washington Post после того, как об этом сообщили другие СМИ.

Ахметшин получил гражданство США в 2009 году и сохранил гражданство РФ, он лоббировал отмену «Закона Магнитского». Газете The Washington Post он сообщил, что принял решение об участии во встрече в последний момент: Ахметшин обедал с Весельницкой в нескольких кварталах от «Башни Трампа», где располагался штаб кандидата в президенты США, и она пригласила его. Ахметшин также рассказал, что во время службы в Советской Армии служил в контрразведке.

Телеканал MSNBC сообщил, что также присутствовал Самочорнов – переводчик, который, как предполагается, сотрудничал с Госдепаратаментом США

Имена Ахметшина и Самочорнова были названы в опубликованном в апреле докладе Юридического комитета Сената, который изучает вопрос о возможной связи избирательной кампании Трампа и России. Юридический комитет тогда поднял вопрос: должны ли граждане России, такие как Ахметшин, вовлеченные в деятельность по отмене «Закона Магнитского», должны официально регистрироваться в качестве лоббистов?