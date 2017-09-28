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Трамп недоволен дорогими авиаперелетами министра здравоохранения

Том Прайс

Сообщается, что Том Прайс не менее двух десятков раз выбирал частные самолеты вместо обычных коммерческих рейсов

Президент Дональд Трамп, обещавший перед выборами «осушить болото», недоволен по крайней мере одним членом кабинета, к которому обращено пристальное внимание в связи с его затратными авиаперелетами.

Когда журналисты спросили президента, планирует ли он уволить министра здравоохранения и социальных служб Тома Прайса, он ответил: «Посмотрим».

Трамп сказал, что «недоволен» сообщениями о том, что Прайс не менее двух десятков раз пользовался частными самолетами, вместо того чтобы летать коммерческими рейсами, что обошлось налогоплательщикам по меньшей мере в 400 тысяч долларов.

Комитет Палаты представителей по надзору в среду направил письма в Белый дом и два десятка федеральных ведомств, в которых запросил детальную информацию об использовании правительственных или частных некоммерческих самолетов высокопоставленными чиновниками для официальных и личных поездок.

В письме, направленном главе администрации Белого Дома Джону Келли, содержится просьба представить комитету требуемые документы и информацию не позднее 10 октября.

Прайс, врач-ортопед по профессии и бывший конгрессмен от Джорджии, в телевизионном интервью несколько дней назад сказал, что «некоторые из этих вещей воспринимаются не очень хорошо, поэтому мы вновь очень серьезно восприняли эту критику».

Будучи конгрессменом, Прайс в 2010 году критиковал демократа Нэнси Пелоси, тогда спикера Палаты представителей, которая пользовалась частными самолетами для полетов по стране, в том числе в свой родной штат, Калифорнию.

Кроме Прайса еще два члена кабинета столкнулись с критикой в связи с их транспортными привычками.

Генеральный инспектор Агентства по охране окружающей среды изучает поездки главы ведомства Скотта Прюитта, в которых он пользовался военными и частными самолетами вместо более дешевых рейсов обычных авиакомпаний.

Генеральный инспектор министерства финансов изучает поездки министра Стива Мнучина с использованием военных самолетов. Особое внимание инспектора привлекла августовская поездка министра с его женой в Кентукки для наблюдения за солнечным затмением и осмотра золота, хранящегося на военной базе Форт-Нокс.

«Рад, что золото в безопасности», – написал Мнучин в Твиттере после инспекции хранилища.

Министр образования Бетси Девос также пользовалась частными самолетами. Однако Девос, чье состояние оценивается в миллиард долларов, сама оплачивала расходы на эти поездки.

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