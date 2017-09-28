Трамп недоволен дорогими авиаперелетами министра здравоохранения

Президент Дональд Трамп, обещавший перед выборами «осушить болото», недоволен по крайней мере одним членом кабинета, к которому обращено пристальное внимание в связи с его затратными авиаперелетами.

Когда журналисты спросили президента, планирует ли он уволить министра здравоохранения и социальных служб Тома Прайса, он ответил: «Посмотрим».

Трамп сказал, что «недоволен» сообщениями о том, что Прайс не менее двух десятков раз пользовался частными самолетами, вместо того чтобы летать коммерческими рейсами, что обошлось налогоплательщикам по меньшей мере в 400 тысяч долларов.

Комитет Палаты представителей по надзору в среду направил письма в Белый дом и два десятка федеральных ведомств, в которых запросил детальную информацию об использовании правительственных или частных некоммерческих самолетов высокопоставленными чиновниками для официальных и личных поездок.

В письме, направленном главе администрации Белого Дома Джону Келли, содержится просьба представить комитету требуемые документы и информацию не позднее 10 октября.

Прайс, врач-ортопед по профессии и бывший конгрессмен от Джорджии, в телевизионном интервью несколько дней назад сказал, что «некоторые из этих вещей воспринимаются не очень хорошо, поэтому мы вновь очень серьезно восприняли эту критику».

Будучи конгрессменом, Прайс в 2010 году критиковал демократа Нэнси Пелоси, тогда спикера Палаты представителей, которая пользовалась частными самолетами для полетов по стране, в том числе в свой родной штат, Калифорнию.

Кроме Прайса еще два члена кабинета столкнулись с критикой в связи с их транспортными привычками.

Генеральный инспектор Агентства по охране окружающей среды изучает поездки главы ведомства Скотта Прюитта, в которых он пользовался военными и частными самолетами вместо более дешевых рейсов обычных авиакомпаний.

Генеральный инспектор министерства финансов изучает поездки министра Стива Мнучина с использованием военных самолетов. Особое внимание инспектора привлекла августовская поездка министра с его женой в Кентукки для наблюдения за солнечным затмением и осмотра золота, хранящегося на военной базе Форт-Нокс.

«Рад, что золото в безопасности», – написал Мнучин в Твиттере после инспекции хранилища.

Министр образования Бетси Девос также пользовалась частными самолетами. Однако Девос, чье состояние оценивается в миллиард долларов, сама оплачивала расходы на эти поездки.