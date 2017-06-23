Трамп заявил, что его беспокоит дружба Мюллера и Коми

В первом за полтора месяца телевизионном интервью президент США Дональд Трамп заявил, что он находит неприятным тот факт, что человек, ведущий расследование возможных связей между его предвыборной кампанией и Россией, дружит с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми.

Президент заявил телеканалу Fox News Channel в программе «Фокс и друзья», что специальный прокурор Роберт Мюллер является «очень, очень хорошим другом Коми, и этот факт вызывает большое беспокойство».

Интервью было записано в Белом доме в минувший четверг и показано в утреннем эфире в эту пятницу. Между тем Трамп рассматривает возможность сокращения ежедневных брифингов Белого дома до одной пресс-конференции в неделю, а также введения практики заблаговременной подачи вопросов журналистов в письменной форме.

Министерство юстиции назначило Мюллера специальным прокурором расследования связей предвыборного штаба Трампа с Россией после того, как президент Трамп уволил Коми, ранее возглавлявшего это расследование.

В настоящее время Мюллер и несколько комитетов Конгресса изучают вмешательство России в прошлогодние выборы и предполагаемые усилия Москвы по оказанию помощи Трампу. Комиссии также расследуют вопрос о том, препятствовал ли Трамп правосудию.

Президент на протяжении нескольких месяцев критиковал расследования российского вмешательства, охарактеризовав их как «охоту на ведьм» и попытку демократов оправдать поражение Хиллари Клинтон.

Через день после того, как Трамп заявил, что у него нет записей частных бесед с Коми, он заявил телеканалу Fox News, что передал ситуацию с Коми «так, как все было на самом деле». Трамп отрицал утверждения Коми о том, что он требовал личной преданности от директора ФБР.

После того, как новая информация Коми была предана огласке, Трамп написал в «Твиттере», что Коми «стоит понадеяться на то, что нет никаких записей наших разговоров – прежде чем он инициирует утечки в прессу».

В интервью в программе «Фокс и друзья» Трамп также выразил надежду на то, что лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси останется на своем посту, поскольку республиканцы от этого только выигрывают.

«Я надеюсь, что она не уйдет», – сказал Трамп. «Ситуация будет печальной для республиканцев, если она покинет свой пост», – добавил он.

Трамп напомнил о победе республиканцев на специальных дополнительных выборах в Конгресс от штата Джорджия. Во время пердвыборной борьбы республиканцы указывали на связи кандидата-демократа Джона Оссоффа с Пелоси. Политики республиканского толка считают, что Нэнси Пелоси придерживается крайне либеральных взглядов.

После поражения Оссоффа в напряженной борьбе лидерство Пелоси было поставлено под сомнение.