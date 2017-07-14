Торжества в Париже с участием Трампа

ПАРИЖ – Президент США Дональд Трамп стал почетным гостем на праздновании Дня взятия Бастилии во французской столице.

Программа торжеств включала в себя выступления военных оркестров, демонстрационные полеты американских истребителей и большой парад по случаю 100-й годовщины вступления США в Первую мировую войну.

Над знаменитыми Елисейскими полями в Париже реют американские и французские флаги.

В параде наряду с тысячами французских солдат приняли участие 145 американских военных.

Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в сопровождении супруг наблюдали за парадом с трибуны для почетных гостей.

Более 3500 полицейских выстроились вдоль маршрута парада, чтобы обезопасить шествие от возможных терактов.

14 июля во Франции отмечают день взятия тюрьмы Бастилии в Париже в 1789 году, которое ознаменовало начало Великой французской революции.

В этом году празднование национального дня совпало по времени с мероприятиями по случаю 100-летия со дня вступления США в Первую мировую войну. Конгресс объявил об этом 6 апреля 1917 года, однако во Франции эту дату празднуют в течение всего года.

Ровно год назад в результате теракта в Ницце погибли 86 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство».