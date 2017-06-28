Трамп принял приглашение Макрона принять участие в праздновании Дня взятия Бастилии

Президент США Дональд Трамп примет участие в праздновании Дня взятия Бастилии 14 июля в Париже, сообщает Белый дом.

Трамп принял приглашение Эммануэля Макрона отметить Национальный праздник Франции в среду и «с нетерпением ждет возможности вновь подчеркнуть связывающую США и Францию тесную дружбу».



Президенты США и Франции побеседовали по телефону во вторник. Макрон пригласил Трампа принять участие в праздновании Дня взятия Бастилии.



Как сообщает Белый дом, в ходе беседы «лидеры также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и повестку предстоящего саммита "Большой двадцатки"», который пройдет в Гамбурге.

Президенты США и Франции уже встречались в мае, в ходе саммита НАТО в Брюсселе.