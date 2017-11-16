Трамп ответил баскетболистам, поблагодарившим его за освобождение из-под ареста в Китае

Президент США Дональд Трамп в четверг ответил на слова благодарности трех американских студентов-баскетболистов, задержанных в Китае по обвинениям в магазинной краже и освобожденных после вмешательства Трампа.

Баскетболисты из сборной Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), Ли Анджело Болл, Коди Райли и Джален Хилл в среду поблагодарили Трампа в ходе пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

Трамп написал в своем «Твиттере», что спортсменам следует также поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина, а также призвал их в дальнейшем избегать подобных ошибок.

«Трем баскетболистам из UCLA я хочу сказать: пожалуйста. А еще скажите большое спасибо председателю КНР Си Цзиньпину, благодаря которому стало возможным ваше освобождение. Желаю вам прожить прекрасную жизнь! И будьте осторожны: на долгом и извилистом жизненном пути вас подстерегает множество ловушек».

Возвращаясь из турне по пяти странам Азии, Трамп рассказал журналистам, что упомянул ситуацию с баскетболистами в разговоре с Си Цзиньпином, и тот помог разрешить вопрос.

Игроки были задержаны на прошлой неделе по подозрению в краже солнцезащитных очков из бутика Louis Vuitton неподалеку от их отеля в Гуанчжоу. Им не разрешили принять участие в матче против команды Технологического института Джорджии. Спортсменам пришлось задержаться на несколько дней в Китае, когда их товарищи по команде вернулись в Калифорнию. Их бессрочно исключили из команды.