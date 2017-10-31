Трамп не посетит демилитаризованную зону на Корейском полуострове

Президент США Дональд Трамп в ходе своего азиатского турне не посетит демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Кореи, сообщил во вторник высокопоставленный представитель администрации.

«Президент не поедет в демилитаризованную зону. В программе его визита нет на это времени», – пояснил источник.

Вместо этого Трамп станет первым американским президентом, посетившим Кэмп-Хамфрис, военный объект, расположенный к югу от столицы Южной Кореи, Сеула.

«Мы сочли, что это более разумно с идеологической точки зрения, это позволит обратиться к военнослужащим и их семьям», – сказал источник.

Министр обороны США Джеймс Мэттис посетил разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону на прошлой неделе, а вице-президент Майк Пенс побывал там в апреле.

Представитель Белого дома, выступавший на условиях анонимности, отметил, что уже двое представителей администрации Трампа побывали в демилитаризованной зоне: «Честно говоря, это уже превращается в клише».

Трамп отправится в первое официальное турне по странам Азии на этой неделе.