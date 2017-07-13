Трамп заверил, что напрямую спросил Путина о вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что он напрямую спросил президента России Владимира Путина, причастен ли он тому, что американская разведка называет российским вмешательством в кампанию по выборам президента США.

По словам Трампа, Путин настаивал на своей непричастности.

В интервью Reuters Трамп заявил, что первые 20-25 минут его более чем двухчасовой встречи с Путиным в Германии 7 июля он посвятил проблеме вмешательства на выборах.

«Я спросил: вы занимались этим? На что он ответил: нет, не занимался. Никак не занимался. Я спросил его второй раз, по-другому. Он ответил, что никак не занимался», – сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, поверил ли он Путину, Трамп сказал после паузы: «Смотрите. Произошло нечто, и нам нужно понять, что это было, потому что мы не можем позволить, чтобы подобные вещи происходили в нашем избирательном процессе».

Говоря о Путине, он добавил: «Кто-то сказал, что если бы он действительно сделал это, вы бы никогда об этом не узнали. Это очень интересный момент».

Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он, что может доверять Путину.

Он сказал, что Путин, как и председатель КНР Си Цзиньпин исходят из интересов своих стран, в то время как он исходит из интересов США.

«Я не тот человек, который доверяет многим людям. Но он лидер России. Это вторая по мощи ядерная держава на земле. Я лидер Соединенных Штатов. Я люблю свою страну. Он любит свою», – сказал Трамп.