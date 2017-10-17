Трамп может посетить корейскую Демилитаризованную зону

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучает возможность посещения Демилитаризованной зоны в Корее во время планируемого турне по пяти странам Азии в ноябре.

Южнокорейские СМИ рассуждают о возможности визита Трампа в Демилитаризованную зону – начиненную оружием узкую полосу земли, разделяющую Северную и Южную Корею, откуда можно увидеть закрытую и изолированную страну.

Трамп не дал прямого ответа на вопрос, может ли Северная Корея расценить такой визит, как и аналогичный визит вице-президента Майка Пенса в апреле, как провокацию.

«Каждый американский президент посещал Демилитаризованную зону, это должен сделать и президент Трамп», – заявил бывший посол США в Южной Корее и экс-помощник госсекретаря Кристофер Хилл.

Хилл, который сегодня является деканом Корбеловской школы международных исследований Денверского университета, заявил «Голосу Америки», что «уместность момента – это один из тех аспектов, которые нужно учитывать».

С этим согласен бывший старший директор в Совете национальной безопасности и помощник президента Барака Обамы Нед Прайс.

«Северная Корея расценит любой визит, как провокационный», – говорит он.

Прайс заявил «Голосу Америки», что слова и действия президента при посещении Демилитаризованной зоны «определят реакцию Северной Кореи».

«Любая задиристая риторика, такая, какую мы наблюдаем последние несколько недель, будет иметь чрезвычайно пагубные последствия для попыток дипломатической деэскалации», – считает эксперт.

В ходе пятидневного турне по странам Азии в ноябре Трамп хочет усилить давление на северокорейскую программу создания ядерного оружия, а также отстаивать экономические интересы Америки в регионе.

Белый дом сообщил в понедельник, что в ходе турне, которое пройдет с 3 по 14 ноября, Трамп посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. В каждой стране президент проведет переговоры с главой государства. Президент также встретится с японским императором Акихито 6 ноября и сыграет в гольф с премьер-министром Синдзо Абэ.

В Вашингтоне находятся представители Токио, изучающие возможности достижения прогресса в двусторонней и региональной торговле.

В понедельник Пенс встретился с заместителем премьер-министра Японии Таро Асо, который также является министром финансов, в рамках второго раунда Экономического диалога США-Япония.

«Мы считаем, что этот диалог способен существенно углубить наши двусторонние экономические связи и привести к созданию рабочих мест, процветанию и росту по обе стороны Тихого океана», – сказал Пенс.

Вице-президент добавил, что диалог сфокусирован на «общей стратегии, касающейся правил и вопросов торговли и инвестиций, в целях свободных и справедливых торговых отношений между нашими двумя странами».