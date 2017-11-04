Трамп начал азиатское турне со встречи с американскими военными

В первый день своего азиатского турне президент Дональд Трамп провел закрытую встречу с представителями Тихоокеанского командования ВС США. Главной темой стала ситуация на Корейском полуострове и обстановка в регионе.

Встреча прошла после того, как самолет президента США приземлился на военной базе «Хикам» на острове Оаху. Главу Белого дома и первую леди Меланию Трамп встретили традиционными гавайскими гирляндами из живых цветов. По традиции, президенту преподнесли венок из ярких цветов майле и илима, которые в течении столетий служили украшением для особ королевской крови.

Сразу же после церемонии Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру Тихоокеанского командования, расположенную на авиабазе.

«У вас здесь много очень сильных людей, и много талантливых людей, и нам это нравится», - заметил президент США во время встречи с главой командования, адмиралом Гарри Гаррисом.

После закрытых переговоров Дональд Трамп и первая леди США отправились в Перл-Харбор, где возложили венок к мемориалу - линкору «Аризона», потопленному японской авиацией 7 декабря 1941 года. После этой атаки Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну.

Еще по дороге на остров, на борту президентского самолета Air Force One, Дональд Трампговорил, что хотел бы провести лишний день на Гавайях. Позднее он изменил свои планы для того, чтобы принять участие в Саммите стран Восточной Азии на Филиппинах и встрече государств-членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN).

«Мы будем достойно представлять вас, как граждан (США). Но не уверен, что мы (будем представлять вас), как репортеров», - передает корреспондент «Голоса Америки» Стив Херман слова президента, сказанные на борту Air Force One во время 10 часового перелета с авиабазы «Эндрюс» на Гавайи.

В ходе своей самой продолжительной за все время президентства поездки Дональд Трамп посетит Японию, Южную Корею, Китай и Вьетнам. Как заявили представители администрации, главной целью турне станет попытка убедить власти этих стран оказать поддержку США в решении проблемы Северной Кореи.

«Переговоры в основном будут посвящены тому, что еще мы можем сделать для того, чтобы избежать войны, понимая, что мы теряем время, - сообщил советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер. – У Соединенных Штатов, Южной Кореи, Японии и Китая почти не осталось времени, чтобы решить эту проблему».