Трамп отказался от участия в Восточноазиатском саммите

Президент США Дональд Трамп в последний момент пропустил пленарное заседание Восточноазиатского саммита из-за отставания мероприятий от графика.

Вместо этого он сел в президентский самолет, который вылетел из международного аэропорта имени Ниноя Акино во вторник днем с более чем 30-минутным опережением графика, и покинул Филиппины.

Госсекретарю Рексу Тиллерсону было поручено представлять Трампа на саммите.

Представители Белого дома пояснили, что Трамп сказал то, что он хотел сказать на саммите, во время ланча для лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Добавление еще одного дня в программу пребывания Трампа на Филиппинах было в значительной мере сделано для того, чтобы он мог принять участие в работе Восточноазиатского саммита – важного регионального стратегического диалога.

Трамп завершил 12-дневное турне по пяти странам Азии, не сделав никаких крупных политических объявлений, что не помешало ему назвать его «чрезвычайно удачной поездкой» и заметить, что он «приобрел много друзей на самом высоком уровне».

Не вдаваясь в детали, Трамп также заявил, что одним из результатов его турне стало заключение деловых соглашений на сумму не менее 300 миллиардов долларов, и, возможно, в три раза больше.

«Мы пояснили, что США открыты для торговли, но мы хотим взаимной торговли, справедливой торговли для США», – заявил он журналистам в Филиппинском международном конгресс-центре незадолго до отъезда из страны. При этом он обвинил предыдущие американские администрации в том, что они допускали «эксплуатацию» страны.

В ходе турне Трамп подчеркивал, что его администрация отвергает многосторонние торговые соглашения, такие как Транстихоокеанское партнерство, предпочитая двусторонние экономические договоренности.

«Думаю, плоды наших трудов будут невероятные, идет ли речь о безопасности наших народов, безопасности мира или торговле. Это действительно дорогого стоит», – пояснил Трамп во вторник.

Президент сообщил, что важное объявление о его поездке будет сделано Белым домом в среду или четверг.

Наблюдатели оценивают турне Трампа по-разному.

В Азии Трамп «четко дал понять, что нельзя разделять экономические и оборонные вопросы», заявил Кертис Чин, которого президент Джордж Буш-младший назначал послом при Азиатском банке развития.

«Это верно даже сейчас, когда американский "поворот к Азии" уступает место повороту к Азии американского бизнеса», – сказал он в беседе с «Голосом Америки».

Однако Сюзан Райс, бывший советник по национальной безопасности в администрации Барака Обамы, считает, что в результате турне Трампа США остались «в большей изоляции и в положении отступающего, передав Китаю лидерские позиции в недавно народившемся "Индо-Тихоокеанском регионе" на серебряном подносе».

После хорошего начала турне в Японии и Южной Корее «в Китае колеса его дипломатического автобуса начали отваливаться», написала Райс в колонке, опубликованной New York Times.

«Китайское руководство сыграло на чувствах Трампа, как на скрипке, угождая его неутолимому эго и подменяя суть дела помпезностью и церемониалом», – считает она.

Чин, который сегодня является научным сотрудником непартийного исследовательского центра «Институт Милкена», видит ситуацию по-другому.

«На фоне неопределенности в вопросе о том, каким образом президент, у которого не было ни дипломатического, ни политического опыта, может повести себя на дипломатической сцене, президент США более чем превысил ожидания, – сказал Чин. – В терминах баскетбола первое турне по Азии стало для Трампа броском сверху (идиома, означающая красивое действие, дающее значительный успех – прим. ред.). Теперь перед США стоит задача – опираясь на визит Трампа в Азию, выстраивать отношения и укреплять альянсы в Азии, особенно в условиях продолжающегося подъема Китая».

По мнению некоторых, наиболее заметным пробелом в поездке Трампа стало игнорирование им проблем прав человека, кроме тех, что связаны с Северной Кореей.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс в понедельник заявила журналистам, что проблема прав человека все же поднималась в ходе переговоров Трампа с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Однако пресс-секретарь филиппинского лидера настаивает, что этого не было.

Незадолго до отбытия из Манилы Трамп заявил, что отношения между США и Филиппинами были «ужасными», но в результате его визита они стали «очень-очень прочными».

По его словам, с точки зрения стратегических отношений это более важно, чем торговля. Президент назвал Филиппины «самым ценным земельным участком с военной точки зрения».

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил «Голосу Америки»: «Мы приехали сюда не для того, чтобы читать нотации, как делал президент Обама». Чиновник добавил, что в ходе переговоров за закрытыми дверями с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и председателем КНР Си Цзиньпином Трамп проявлял настойчивость по нескольким ключевым вопросам.