Сенатор, пожелавшая Трампу смерти, отказалась уйти в отставку

Сенатор верхней палаты штата Миссури, пожелавшая президенту Трампу смерти, отказалась подать в отставку несмотря на критику руководства ее собственной партии.

Днем ранее сенатор-демократ Мария Чаппель-Надаль написала на своей странице в «Фейсбуке», что она «надеется, что Трампа убьют».

Позже Чаппель-Надаль запись удалила, однако скриншот ее страницы получил широкую огласку в социальных сетях и СМИ. В тот же день однопартийцы призвали ее покинуть свой пост.

Председатель Демократической партии в штате Миссури Стивен Уэббер сказал, что его партия «абсолютно не потерпит призывов к убийству президента». Конгрессмен Миссури Лейси Клей отметил, что его коллега «имеет долгую и тревожную историю вульгарных, непристойных и совершенно безответственных заявлений».

«Призыв к убийству президента - это федеральное преступление ... Она должна немедленно уйти в отставку», – заключил он. Сенатор США Клэр Маккэскилл назвала комментарии «возмутительными» и призвала Чаппель-Надаль покинуть свой пост.

Республиканский губернатор Миссури Эрик Грейтенс и его заместитель Майк Парсон также призвали ее немедленно уйти в отставку.

Несмотря на это, Мария Чаппель-Надаль отказалась прислушаться к просьбам коллег. В интервью изданию St. Louis Post-Dispatch она заявила, что допустила ошибку, но не собирается оставлять свой пост.

«Я не уйду, – заявила она. – То, что я сказала – было ошибкой, но я не прекращу говорить о том, что к ней привело, – а это гнев и глубокое разочарование, которые испытывают многие американцы по всей стране».

Она подчеркнула, что ее призыв к убийству Трампа был вызван реакцией президента на события в Шарлоттсвилле в минувшую субботу. Тогда в результате наезда автомобиля на толпу протестующих против расизма погибла одна девушка. За рулем находился белый националист.

Трамп осудил сторонников радикальных националистических и нацистских движений, но сразу после этого заявил, что ответственность за насилие лежит «на обеих сторонах».

По словам Чаппель-Надаль, подобные комментарии президента «позволяют расистам оставаться расистами».

«Пока у меня есть голос, я намерена говорить о том ущербе, который он нанес этой стране», – сказала он. Секретная служба США, охраняющая президента, заявила, что «расследует комментарии» законодателя Чаппель-Надаль так же, как и другие подобные угрозы в адрес президента.