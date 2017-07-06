Трамп прибыл с визитом в Польшу

Визит президента США Дональда Трампа в Европу, во время которого, как ожидается, он будет обсуждать вопросы безопасности и торговли, начался с теплых приветствий жителей Польши.

Трамп прибыл в Варшаву вечером в среду с 16-часовым визитом, который будет включать важное обращение к польскому народу на площади Красиньских, у монумента в память о Варшавском восстании против нацистов в 1944 году.

Множество людей, выстроившихся вдоль дорог, размахивали американскими и польскими флагами и снимали на видео проезд кортежа, доставившего Трампа и его жену Меланию в их отель.

У Трампа запланированы переговоры с лидерами Польши и Хорватии. Возможно, он также проведет совместную пресс-конференцию, первую за рубежом, с президентом Польши Анджеем Дудой.

Он также встретится c главами примерно десяти стран, выходящих к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.

Эта группа, известная, как «Инициатива трех морей», ставит своей целью расширение и модернизацию энергетической системы и торговли с целью сокращения зависимости региона от российских энергоносителей.