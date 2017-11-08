Трамп прибыл с визитом в Китай

Президент США и первая леди осмотрели Запретный город в центре Пекина
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в Пекин, который должен стать критически важной остановкой в его азиатском турне, цель которого – создать бескомпромиссный глобальный фронт против ядерных амбиций «жестокой диктатуры» в Северной Корее.
Церемония встречи президента США была очень многоплановой даже по китайским представлениям о помпезности.
Трампа и его жену Меланию встречали китайские и американские сановники, а также солдаты. Оркестр играл военные марши, а дети махали маленькими флажками Китая и США.
Когда кортеж Трампа отъехал, дети начали прыгать, махать руками и скандировать.
В сопровождении председателя КНР Си Цзиньпина Трамп и первая леди осмотрели Запретный город – обширный комплекс в центре Пекина.
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