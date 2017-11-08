Трамп прибыл с визитом в Китай

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в Пекин, который должен стать критически важной остановкой в его азиатском турне, цель которого – создать бескомпромиссный глобальный фронт против ядерных амбиций «жестокой диктатуры» в Северной Корее.

Церемония встречи президента США была очень многоплановой даже по китайским представлениям о помпезности.

Трампа и его жену Меланию встречали китайские и американские сановники, а также солдаты. Оркестр играл военные марши, а дети махали маленькими флажками Китая и США.

Когда кортеж Трампа отъехал, дети начали прыгать, махать руками и скандировать.

В сопровождении председателя КНР Си Цзиньпина Трамп и первая леди осмотрели Запретный город – обширный комплекс в центре Пекина.