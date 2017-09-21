Опросы: рейтинги Трампа поднялись на фоне решения о помощи жертвам ураганов

Рейтинг президента США Дональда Трампа на этой неделе вырос после его решения выделить средства на оказание помощи пострадавшим от урагана и сотрудничать с демократами, чтобы предотвратить частичное закрытие правительства.

Согласно опубликованному в четверг опросу NBC/Wall Street Journal, рейтинг Трампа составляет 43 процента, поднявшись на три процента по сравнению с августом. Однако 52 процента респондентов не одобряют его деятельность на посту президента.

Опубликованный в среду опрос Politico/Morning Consult также показал рост рейтинга Трампа, с 39 до 43 процентов по сравнению с августом. Усредненные показатели опросов, предоставленные ресурсом RealClearPolitics, показывают, что рейтинг Трампа составляет 40 процентов, что на 2,5 процента выше минимального показателя за август.

Рейтинг Трампа поднялся после того, как он, пойдя вопреки желаниям лидеров Республиканской партии, пошел на договоренность с демократами, чтобы выделить средства в помощь пострадавшим от недавних ураганов и обеспечить финансирование правительства на 90 дней после истечения срока текущего бюджета, который действует до 30 сентября.

Один из социологов, проводивших опрос NBC/Wall Street Journal, демократ Фред Янг, считает, что готовность Трампа сотрудничать с демократами сыграла большую роль в изменении его рейтинга.

«Готовность пойти на компромисс помогла ему завоевать одобрение средней части политического спектра, и при этом не слишком сильно отразилась на симпатиях основной части его электората», – отмечает Янг.

По результатам опроса, 71 процент респондентов одобряет решение Трампа заключить договоренность по финансированию правительства и выделению средств в помощь жертвам урагана.