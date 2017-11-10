Трамп намерен бороться за взаимовыгодную торговлю

ДАНАНГ – Президент США Дональд Трамп высказал свою твердую позицию по вопросу о торговле на саммите АТЭС во Вьетнаме, заявив, что США больше не будут терпеть систематические злоупотребления и намерены настаивать на честных торговых правилах и равенстве.

По словам Трампа, США готовы заключить соглашение о двусторонней торговле с любой страной Индо-Тихоокеанского региона, но только на базе «взаимного уважения и взаимной выгоды».

«Отныне, когда США вступают в торговые отношения с другими странами или народами, мы будем рассчитывать, что наши партнеры будут прилежно следовать правилам», – сказал Трамп, выступая во Вьетнаме, который стал четвертой страной в его азиатском турне.

«Мы рассчитываем, что рынки будут в равной степени открыты для обеих сторон, и что инвестициями будут руководить частные инвесторы, а не правительственные планировщики», – добавил президент.

Восстановление торгового баланса между Азией и США – один из центральных пунктов его программы «Америка прежде всего», нацеленной на защиту американских трудящихся.

Разительный контраст между подходами США и Китая стал очевидным, когда после Трампа с речью выступил лидер КНР Си Цзиньпин, назвавший глобализацию необратимой тенденцией и выступивший в поддержку многосторонних торговых соглашений.

Вероятно, в порядке конкуренции с китайской инициативой «Один пояс – один путь», Трамп заявил, что призовет Всемирный банк и Азиатский банк развития выделить финансирование для негосударственных инфраструктурных проектов.

По словам президента, это «обеспечит надежные альтернативы государственным инициативам, которые сопряжены с многочисленными условиями».

«Прежде всего нам нужна дружба, мы не мечтаем о господстве», – добавил он.