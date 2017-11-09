Дональд Трамп и мигранты

Три иммиграционных указа, один призыв отменить лотерею для иммигрантов из разных стран и несколько сотен протестов. Избранный ровно год назад президент США Дональд Трамп как никто из его предшественников активен в иммиграционной политике.

За это время протесты иммигрантов и тех, кто их поддерживает, стали обыденностью возле Белого дома. На марши и демонстрации Дональд Трамп обрек себя еще 27 января, когда подписал свой первый указ в статусе президента США, выполнив то, что обещал во время избирательной кампании. «Мы остановим нелегальную миграцию, мы депортируем каждого иностранного преступника», – заявил он тогда.

Согласно указу жителям Ирана, Ирака, Сирии, Ливии, Сомали, Судана и Йемена на 90 дней запрещался въезд в США. На указ президента отреагировали федеральные суды, и через неделю распоряжение приостановил судья Джеймс Роберт из штата Вашингтон. Последующие подобные указы постигла та же участь.

Сара Пирс, аналитик Института миграционной политики, напоминает, что президент Трамп «подписал три иммиграционных указа, и все они на данный момент приостановлены судами. Поэтому у президента определенно есть проблема вот с этим финальным шагом на пути к реализации своих планов».

Третью – и пока что последнюю – попытку ограничить въезд жителям преимущественно мусульманских стран Дональд Трамп совершил меньше месяца назад, 17 октября. На данный момент указ приостановлен федеральным судом штата Гавайи. «Мы очень рады, что решение судьи Уотсона вышло на несколько часов раньше того времени, как иммиграционный указ 3.0 вступил бы в силу», – говорит Дуглас Чин, генеральный прокурор штата Гавайи.

До сентября за миграционной политикой Трампа Лизетт Ариас из Боливии наблюдала со стороны. А потом президент отменил программу DACA для детей, которых когда-то нелегально ввезли на территорию США родители. И теперь практически американку Лизетт могут депортировать в страну, где она последний раз была в четырехмесячном возрасте. Лизетт говорит: «Я не знаю, что буду делать с работой, с банковским счетом, у меня есть машина, и я не уверена, смогу ли я ее водить, когда останусь без документов».

DACA не дает право на гражданство, но разрешает работать и легально жить в США. Президент решил: пусть теперь судьбу «мечтателей», так участников программы называют в Америке, решает Конгресс. И определили срок - до марта. Лизетт и еще восемьсот тысяч таких же, как она, ждут.

С этого понедельника к ним добавилась еще одна категория мигрантов. На этот раз Министерство внутренней безопасности решило пересмотреть Статус временной защиты, который позволял людям из определенных стран жить и работать в США, пока их родина восстанавливается после катастрофы. Первыми под удар попали выходцы из Никарагуа и Гондураса.



Активист Рамель Сандино говорит, что для жителей Никарагуа статус будет действовать двенадцать месяцев, а для Гондураса шесть, пока правительство не решит, что делать дальше. «Поймите, – подеркивает он, – большинство этих людей живут в США по двадцать-тридцать лет, они многое дали этой стране, они стоили наши дороги и мосты, дома и офисы, они часть этой нации».

Хорошая новость заключается в том, что при всей непредсказуемости администрации президента, представить и, главное, реализовать массовую депортацию будет очень сложно.

Исмаил Шахтахтинский, адвокат по иммиграционным вопросам, комментирует это так: «Им для этого нужен больший бюджет, чтобы нанимать больше судей, больше зданий иммиграционных судов. Сейчас иммиграционные суды настолько завалены делами, что процесс депортации одного человека может длится до четырех».

Но и процесс получения грин-карты теперь может усложниться. В частности, для тех, кто верит и играет в лотерею для иммигрантов из разных стран.

Недавно Дональд Трамп заявил: «Я намерен просить Конгресс незамедлительно начать процесс ликвидации этой программы. Она только называется красиво, но она – плохая». С этим заявлением Дональд Трамп выступил после теракта в Нью-Йорке, когда выяснилось, что водитель грузовика, наехавший на толпу, – гражданин Узбекистана, который выиграл грин-карту.

Эндрю Артур, научный сотрудник Центра иммиграционных исследований, считает, что «дать возможность людям легально жить на территории США только на основании лотереи – это смешно. По двум причинам: во-первых, это никак не служит американским интересам – ведь нет никакой гарантии, что выигравшие приедут сюда развивать страну, и это несправедливо по отношению ко всем другим людям, который подавали документы и проиграли».

Украинец Максим Шиян с таким утверждением не согласен. Для него выигрыш грин-карты стал первым шагом навстречу американской мечте. Он прошел путь от официанта до финансиста на Уолл-стрит и менеджера по продажам крупной медиакомпании. Он говорит, из-за его переезда американская казна не опустела ни на цент. А вот налоги он платит исправно. «Если ты приехал по грин-карте, ты же не беженец, поэтому государство ничего не предлагает. Нахлебником я никогда и не был, кроме, наверное, во время первого года, когда мне полагалась бесплатная страховка. Я этим воспользовался», – говорит он.

Эксперты говорят, лотерея - это всего пятьдесят тысяч грин-карт ежегодно. Общее же число потенциальных резидентов США – около миллиона в год. И эту цифру Дональд Трамп изменить не в силах.

Сара Пирс, аналитик Института миграционной политики, говорит: «Есть закон – Иммиграционный гражданский акт. Он регулирует количество грин-карт, которые могут быть выданы ежегодно. И президент никак не может повлиять на это число. Только Конгресс».

А вот беженцы попадают в сферу влияния президента. И на следующий год квоту на них уже сократили вдвое, до сорока пяти тысяч. Сторонники политики Трампа утверждают: каждый его шаг в иммиграционной политике – это очередная попытка сделать США более безопасной страной.

Эндрю Артур, научный сотрудник Центра иммиграционных исследований, напоминает: «Вопросы иммиграции решает Конгресс, и президент Обама часто игнорировал его директивы. Сейчас же президент Трамп просто следует закону. Я уверен, что президент пытается защитить и граждан США, и легальных иммигрантов».



И сторонники, и оппоненты Трампа согласны в одном – США крайне необходима миграционная реформа, поскольку действующий закон устарел по всем пунктам.

