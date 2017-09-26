Роджер Стоун отверг подозрения в сговоре штаба Трампа с Россией

ВАШИНГТОН – Американский политический консультант Роджер Стоун, который является давним союзником президента Дональда Трампа, в понедельник решительно отверг все обвинения в сговоре между соратниками Трампа и Россией во время президентских выборов 2016 года.

Во вторник Стоун будет выступать на закрытых слушаниях в комитете Палаты представителей по разведке. В 47-страничном вступительном заявлении, которое оказалось в распоряжении Reuters, он отметил, что рассматривает свое появление на слушаниях, как «политическое разбирательство» и подверг критике некоторых членов комитета из числа демократов.

Стоун обвинил членов комитета в том, что они делали «доказуемо ложные» заявления, чтобы создать впечатление наличия сговора с Россией. Он также обвинил комитет в трусости из-за того, что ему не позволили давать показания в открытом режиме. Он потребовал публикации стенограммы его интервью после его встречи с комитетом.

Помощники лидеров комитета, республиканца Майка Конэвея и демократа Адама Шиффа, отказались комментировать заявление Стоуна.

Комитет Палаты представителей по разведке – один из главных комитетов Конгресса, расследующих утверждения о том, что Россия пыталась вмешаться в ход выборов в США в 2016 году, и о возможном сговоре соратников Трампа с Москвой.

Американская разведка пришла к выводу, что Россия пыталась вмешаться в ход выборов, чтобы повысить шансы на победу Трампа над его оппонентом от демократов, бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон.

Россия отрицает такое вмешательство, а Трамп отвергает любые подозрения в сговоре.

Стоун признал, что пользуется репутацией жесткого политического стратега, но настаивает, что не занимался незаконной деятельностью.

«Есть один “трюк”, которого нет в моем репертуаре, – это измена», – сказал он.