Трамп разрешил возобновление приема беженцев

Президент Дональд Трамп разрешил возобновить прием беженцев в США в соответствии с новыми, более строгими правилами проверок.

При этом граждане 11 стран, представляющих, как считается, более высокий риск для национальной безопасности США, должны подвергаться еще более усиленным проверкам.

Официальные лица не назвали эти 11 стран, но сообщили, что заявки на предоставление убежища из этих государств будут рассматриваться на индивидуальной основе.

Трамп выпустил новый указ о проверках беженцев в связи с истечением установленного им четырехмесячного запрета на их прием. В соответствии с ним федеральным ведомствам поручено возобновить рассмотрение заявок о предоставлении убежища, которое было приостановлено вскоре после его вступления в должность.

Новые процедуры «усиленных проверок» всех беженцев включают, в частности, сбор дополнительной биографической и другой информации, чтобы лучше оценивать правдивость данных, сообщаемых заявителями о своем статусе.

Кроме того, предполагается улучшить обмен информацией между правительственными ведомствами, направлять за рубеж сотрудников, в обязанности которых будет входить выявление случаев мошенничества, а также обучать проверяющих выявлению мошенничества и обмана.

«Безопасность американского народа является высшим приоритетом нынешней администрации, и эти меры по совершенствованию проверок имеют жизненно важной значение для безопасности Америки», – заявила исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк.