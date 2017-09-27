Ультраправый кандидат победил избранника Трампа на праймериз в Сенат в Алабаме

Ультраконсервативный бывший судья Рой Мур одержал победу на республиканских праймериз по выборам в Сенат в Алабаме, где его соперником был действующий сенатор Лютер Стрейндж, которого поддерживал президент Дональд Трамп.

Праймериз, которые при других обстоятельствах прошли бы почти незамеченными, привлекли к себе внимание всей страны из-за твердой поддержки, которую Трамп оказывал Стрейнджу, в то время как Мура поддерживал бывший главный стратег президента Стив Бэннон.

По предварительным данным, Мур опережает Стрейнджа на 10 процентных пунктов.

Стрейндж работает в Сенате лишь несколько месяцев. Он был временно назначен на место, освободившееся, когда сенатор Джефф Сешнс стал генеральным прокурором.

Победитель праймериз сразится с демократом Дагом Джонсом на выборах в декабре. Победитель этих выборов будет занимать бывшее место Сешнса до 2020 года.

Голосование во вторник было вторым туром праймериз. Мур опередил Стрейнджа в первом туре, где также участвовали другие кандидаты.

Стрейндж, «Большой Лютер», как называл его Трамп из-за его роста (205 сантиметров) считался кандидатом республиканского истеблишмента. Вице-президент Майк Пенс назвал его «настоящим другом» администрации Трампа и «настоящим консерватором».

Несмотря на то, что президент поддерживал Стрейнджа, Мур продолжал лидировать в опросах. Бывшего верховного судью Алабамы, известного своими ультраправыми взглядами, дважды отстраняли за неподчинение решениям суда и отказ убрать из здания суда плиту с выгравированными библейскими десятью заповедями.

Мур отказался выполнять решение Верховного суда США о легализации

однополых браков. Он заявляет, что гомосексуальность должна быть

запрещена, и выступает за насильственную «конверсионную терапию» для несовершеннолетних, проявляющих гомосексуальные предпочтения. Он также выступает резко против любых ограничений для владельцев оружия и на одном из последних митингов достал пистолет и размахивал им перед толпой, чтобы подчеркнуть свои чувства.

Кроме Бэннона Мура также поддержали другой ультраконсервативный бывший советник Белого Дома Себастьян Горка и бывший губернатор Аляски Сара Пэйлин.

Многие политические обозреватели рассматривали праймериз, как проверку влияния Трампа на его политическую базу. Сообщалось, что лидеры Республиканской партии выражали обеспокоенность влиянием поражения Стрейнджа на политическую силу Трампа в преддверии выборов 2018 года, на которых будет переизбираться Палата представителей в полном составе.