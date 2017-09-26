В Алабаме проходят важные сенатские праймериз

В штате Алабама на юго-востоке США избиратели решают судьбу важных сенатских праймериз, которые сплотили президента Трампа с руководством Республиканской партии и станут проверкой его отношений с основным его электоратом.

В прошлом месяце Трамп поддержал кандидатуру сенатора Лютера Стрейнджа, представляющего республиканский истеблишмент. Стрейндж, уступивший в первом туре дополнительных выборов Рою Муру, занял в Сенате место, освободившееся, когда Джефф Сешнс стал генеральным прокурором.

Во вторник Трамп вновь выступил в поддержку Стрейнджа, написав в «Твиттере», что его поддержка укрепила позиции сенатора в опросах.

«Позиции Лютера Стрейнджа в опросах в Алабаме взлетели с тех пор, как я поддержал его кандидатуру. Закончите дело – проголосуйте сегодня за Большого Лютера Стрейнджа», – написал Трамп, очевидно, имея в виду высокий рост кандидата.

Несмотря на то, что президент поддерживает Стрейнджа, Мур, бывший верховный судья Алабамы, которого дважды отстраняли за неподчинение решениям суда, продолжает лидировать в опросах. Он построил свою кампанию на антивашингтонских лозунгах и известен выступлениями против однополых браков, а также попытками установить плиты с десятью заповедями у здания Верховного суда Алабамы.

Опрос, проведенный после пятничного выступления Трампа в поддержку Стрейнджа в Алабаме, показал, что позиция президента не сильно сказалась на предвыборной гонке. Согласно результатам опроса компаний Cygnal и L2, опубликованным всего за день до выборов, Мур опережает Стрейнджа на 11,3 процента.

Последний сводный опрос центра Real Clear Politics, завершенный 24 сентября, дает Муру 11-процентное преимущество, на 2 процента выше, чем неделю назад.

Вице-президент Майк Пенс в понедельник выступил перед несколькими сотнями сторонников Стрейнджа в Бирмингеме, заявив, что тот показал себя «настоящим другом» администрации Трампа.

Выступая на предвыборной акции вместе с Пенсом, Стрейндж призвал сторонников идти на выборы. «На кон поставлено очень много», – сказал он.

У Мура также есть влиятельные сторонники во главе с главным стратегом Белого дома Стивом Бэнноном и его консервативным сайтом Breitbart News. Его кандидатуру также поддержали бывший советник Белого дома Себастьян Горка и бывший губернатор Аляски Сара Пэйлин.

Бэннон в понедельник выступил на акции в поддержку Мура в городе Фэйрхоуп, заявив, что Алабама способна доказать, что «популистское, националистическое консервативное движение переживает подъем». Вместе с Бэнноном выступил звезда телешоу Duck Dynasty Фил Робертсон и лидер движения в поддержку «Брексита» Найджел Фарадж.

Связанный с лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом суперкомитет политического действия потратил миллионы долларов на кампанию Стрейнджа на фоне опасений, что Мур станет деструктивной силой в Сенате или проиграет демократу Дагу Джонсу.

Мур опередил Стрейнджа в первом туре выборов, но его преимущество было недостаточным, чтобы избежать второго тура.

По мнению некоторых политических обозревателей, второй тур станет проверкой влияния Трампа на его основной электорат. Лидеры республиканцев обеспокоены тем, как может повлиять поражение Стрейнджа на политические позиции Трампа в преддверии промежуточных выборов 2018 года, а также на способность республиканцев продвигать политическую программу Трампа в Конгрессе.