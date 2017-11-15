Скандал вокруг Роя Мура – дилемма для президента Трампа

Президент США Дональд Трамп оказался вовлечен в политический водоворот вокруг кандидата в сенаторы от штата Алабама Роя Мура, которого ряд видных республиканцев призывают снять свою кандидатуру в свете обвинений в сексуальных домогательствах.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей Пол Райан и двое бывших кандидатов в президенты от Республиканской партии, Митт Ромни и сенатор Джон Маккейн, считают, что 70-летний Мур должен снять свою кандидатуру, однако Трамп, вернувшийся в Вашингтон из турне по странам Азии, пока не высказал своего мнения по этому вопросу.

Две женщины обвинили Мура в сексуальных домогательствах по отношению к ним – в тот период, когда они были подростками, а политику-республиканцу было чуть больше 30 лет. Еще три женщины заявили, что в тот же период, в конце 1970-х годов, когда они учились в старших классах, Мур, занимавший тогда пост прокурора, пытался пригласить их на свидание.

Мур отказывается выйти из предвыборной гонки, в которой его соперником является бывший федеральный прокурор, демократ Даг Джонс. На кону стоит пост в Сенате, освободившийся, когда Джефф Сешнс занял пост генерального прокурора в кабинете Трампа.

Мур решительно отвергает обвинения в сексуальных домогательствах, хотя не отрицает, что встречался с женщинами намного моложе, чем он.

Он обвиняет СМИ в попытках подорвать его кампанию и угрожает подать в суд на газету The Washington Post, в которой неделю назад появилась статья с первыми обвинениями четырех женщин. В понедельник еще одна женщина, Беверли Янг Нельсон, заявила, что Мур домогался ее однажды вечером в конце 1970-х годов, когда она закончила смену в ресторане, куда тот часто заходил. Мур утверждает, что не был знаком с этой женщиной, однако в 1977 году он оставил запись с пожеланием счастливого рождества в ее школьном альбоме.

Мур попытался построить свою кампанию на христианских ценностях, заявив во вторник: «Если мы снова не повернемся к Богу, мы ничего не достигнем». Опросы показывают, что шансы Мура и Джонса почти равны, при том, что штат Алабама тяготеет к консервативным политикам, и на прошлогодних выборах подавляющее большинство жителей голосовали за Трампа.

Трамп в ходе своего турне избегал вопросов о Муре. «Мне нужно вернуться в страну, чтобы оценить, что происходит», – заявил он.

В ситуации с Муром перед Трампом стоит политическая дилемма. Кандидат может проигнорировать призывы президента выйти из гонки, поскольку в ходе сентябрьских праймериз Трамп поддержал его соперника, сенатора Лютера Стрейнджа. Однако после того, как Мур выиграл праймериз, Трамп поддержал его кандидатуру.

Кроме того, если Трамп, вслед за другими республиканцами, скажет, что верит обвинениям в адрес Мура, его противники могут начать задавать вопросы, почему следует поверить этим обвинениям, но не словам 11 женщин, во время предвыборной кампании обвинивших Трампа в нежелательных поцелуях и прикосновениях. Трамп обвинил их во лжи и обещал подать на них в суд, но так этого и не сделал.

Имя Мура в любом случае останется в бюллетенях, даже если он снимет свою кандидатуру, поскольку крайний срок выхода из гонки давно прошел.

Макконнелл и другие республиканцы допускают возможность вписать в бюллетени еще одного кандидата – некоторые предлагают на эту роль Стрейнджа, тогда как другие призывают Сешнса уйти с поста генпрокурора и попытаться вернуть себе пост, который он занимал на протяжении 20 лет.

Другие республиканцы заявляют, что в случае победы Мура они могут попытаться отстранить его, объявив его морально непригодным для этой должности.

