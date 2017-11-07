Помощник Трампа рассказал предвыборному штабу о «поразительных сведениях», полученных в Москве

Картер Пейдж, являвшийся советником по внешней политике в предвыборном штабе президента Трампа, рассказал коллегам по штабу, что получил некие ценные сведения от российских депутатов и «высокопоставленных членов» администрации президента РФ Владимира Путина, когда приезжал в Москву в разгар предвыборной кампании.

В июле 2016 года Пейдж отправил помощникам Трампа электронное письмо, в котором сообщил, что вице-премьер Аркадий Дворкович «выразил решительную поддержку г-ну Трампу и стремление работать вместе над поиском более эффективных решений широкого круга текущих международных проблем». Об этом свидетельствует стенограмма шестичасового выступления Пейджа в комитете Палаты представителей, который занимается расследованием российского вмешательства в американские выборы.

Как пояснил Пейдж, отвечая на вопрос об этом электронном письме, он не имел в виду, что встречался с чиновниками лично, но узнал об их взглядах из местных СМИ, от ученых в России, а также из выступления Дворковича на конференции, где выступал и сам Пейдж. По словам Пейджа, он «мельком поздоровался» с Дворковичем.

Контакты Пейджа с российскими чиновниками попали в поле зрения расследований Конгресса о кампании, которую, согласно выводам американской разведки, вела Россия по распоряжению Путина с целью пошатнуть американскую демократию и помочь Трампу победить на выборах.

Кроме того, спецпрокурор Роберт Мюллер руководит уголовным расследованием российского вмешательства в выборы и возможного препятствования правосудию со стороны Трампа при увольнении бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял расследование по российскому делу до Мюллера, назначенного вопреки возражениям Трампа.

Другой бывший советник Трампа по международным делам, Джордж Пападопулос, в прошлом месяце признал себя виновным в даче ложных показаний о своих контактах с российскими интересами и членами предвыборного штаба Трампа. В настоящее время Пападопулос сотрудничает со следствием.

Ведущий демократ в Комитете по разведке Палаты представителей Адам Шифф сказал, что свидетельские показания Пейджа в Конгрессе поставили под сомнение ранее сделанное им публичное заявление о том, что он ездил в Москву как частное лицо.

«Он рассылает сообщение о том, что в частных беседах с вице-премьером и другими членами президентской администрации и депутатами Думы получил важные сведения и слова поддержки, которыми хотел поделиться с членами предвыборного штаба. Это расходится с тем, что он говорил в своих публичных заявлениях», – отметил Шифф.

По мнению законодателя-демократа, связи Пападопулоса и Пейджа с Россией представляют собой две параллельные попытки предвыборного штаба Трампа установить контакты с российскими интересами.

«Они оба отчитываются перед предвыборным штабом, а предвыборный штаб вводит общественность в заблуждение относительно своей осведомленности об этом, – отмечает он. – Вряд ли это можно считать совпадением».

Во вторник Комитет по разведке Палаты представителей проводит закрытый допрос Кита Шиллера, до сентября этого года занимавшего пост главы организации работы Овального кабинета.

Среди вопросов законодателей к Шиллеру – вопрос о том, что ему известно о поездке Трампа в Москву в 2013 году и 35-страничном досье, в котором бывший офицер британской разведки рассказал о поведении Трампа при посещении конкурса «Мисс Вселенная». Сам Трамп отозвался об этих материалах в пренебрежительном тоне.

Работа над досье финансировалась соперницей Трампа на выборах, демократом Хиллари Клинтон, и Национальным комитетом Демократической партии.