Трамп и его советники обсудят стратегию по Афганистану

Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг заявил, что администрация президента Трампа близка к достижению решения по стратегии, направленной на прекращение войны в Афганистане – самого длительного конфликта в истории США.

«Мы очень близки к решению, и я ожидаю его в ближайшем будущем», – сказал Мэттис на пресс-конференции в Вашингтоне.

Как сообщают в Белом доме, Трамп в пятницу встретится с Пенсом и своими экспертами по национальной безопасности, чтобы обсудить новые подходы к разрешению афганского конфликта, который тянется уже 16 лет.

Среди возможных вариантов – как отправка в страну тысяч дополнительных военнослужащих, так и полный вывод войск с поручением ответственности за помощь в обеспечении безопасности в стране частным подрядчикам.

Несмотря на многолетнюю активную поддержку США и других стран НАТО, афганские силы безопасности до сих пор не могут одолеть боевиков «Талибана», которые в последнее время захватили новые территории в Афганистане и приграничных районах Пакистана. Американские генералы заявляют, что конфликт привел к «патовой ситуации».

Трамп поручил Мэттису определить количество военнослужащих в Афганистане, однако спустя несколько месяцев численность контингента остается неизменной. В стране находятся около 8 400 американских военнослужащих и около 5 000 военнослужащих НАТО, которые в основном занимаются подготовкой местных подразделений и военным консультированием.

По словам Мэттиса, он решит вопрос о корректировке численности контингента после того, как администрация согласует комплексную стратегию по Афганистану и региону, включая борьбу с террористическими группировками в Пакистане.

Как отмечает эксперт по Южной Азии из Rand Corporation Джона Блэнк, последние полученные им отчеты свидетельствуют, что администрация склоняется к увеличению контингента.

«Похоже, администрация склоняется к небольшому увеличению количества военнослужащих, возможно порядка 3-5 тысяч… без конечной даты их пребывания», – говорит он.

По словам Блэнка, незначительное увеличение контингента «не изменит общую траекторию войны», учитывая общие усилия по прекращению затянувшегося конфликта.

Как сообщается, политтехнолог Белого дома Стив Бэннон оказался в числе советников Трампа, которые выступают за вывод войск из Афганистана и привлечение частных подрядчиков им на смену.

Основатель компании Blackwater Эрик Принс и владелец корпорации DynCorp Стивен Файнберг в прошлом месяце подали в Белый дом предложения об использовании частных подрядчиков вместо американских военнослужащих.

Однако все больше влиятельных афганских деятелей беспокоятся, что работа частных фирм будет непрозрачной. Они опасаются, что привлечение подрядчиков чревато риском повторения инцидентов, подобных тому, что произошел около десяти лет назад с сотрудниками компании Blackwater Security Company, которые были замешаны в насилии.

Встреча Трампа с советниками по безопасности состоится в Кэмп-Дэвиде, президентской резиденции в штате Мэриленд.