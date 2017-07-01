Трамп пообещал ужесточить иммиграционные законы

Президент Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране, рассказав о преступлениях, совершенных нелегальными иммигрантами, и пообещав ужесточить законы, регулирующие въезд в США.

«На этой неделе в Белом доме я встретился с американскими семьями, чьи близкие были убиты нелегальными иммигрантами, - сказал он. - Многие из этих нелегальных иммигрантов имели несколько судимостей и неоднократно подвергались депортации. Каждая из этих смертей могла бы быть предотвращена. Прекрасные жизни этих американцев были украдены, потому что наше правительство отказалось выполнять свою работу».

Глава Белого дома напомнил, что во время избирательной кампании он неоднократно выступал за ужесточение иммиграционного законодательства и за предоставление больших полномочий сотрудникам пограничной службы. В числе законов, на немедленном принятии которых настаивает президент, так называемый «Закон Кейт», названный авторами проекта в честь Кейт Стейнли, убитой нелегальным иммигрантом, который до совершения преступления несколько раз бы депортирован, но каждый раз умудрялся возвращаться в США.

«Второй законопроект – «Закон о запрете убежищ для преступников» заблокирует федеральные гранты для юрисдикций, предоставляющих опасным преступникам защиту от передачи федеральным правоохранительным органам, - сказал Дональд Трамп. - Я рад сообщить, что в четверг эти два законопроекта были приняты Палатой представителей. Это является важным шагом на пути обеспечения безопасности нашего общества и нашей страны».

Президент заявил, что его предложения уже поддержали в Палате представителей, и обратился к Сенату, призвав законодателей немедленно одобрить ужесточение иммиграционного законодательства.

«Нам нужна безопасность в нашей стране, - сказал Дональд Трамп. - И я призываю членов обеих партий объединиться с пострадавшими, чтобы вместе, в первую очередь, предотвратить эти ужасные и бессмысленные преступления. Это законодательство представляет собой простой выбор: либо голосовать за спасение и защиту жизни американцев, либо голосовать за защиту и удобства для преступных чужаков, которые угрожают невинным жизням».