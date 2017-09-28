Администрация Трампа предложила сократить квоту на допуск беженцев до 45 тыс. чел. в год

ВАШИНГТОН / НЬЮ-ЙОРК – Администрация Трампа в среду предложила ввести новую квоту на допуск в США беженцев – не более 45 тыс. чел. в год. Это – самый низкий уровень с 1980 года, т. е. за все время, что существует нынешняя система принятия беженцев из других стран.

По словам представителей Белого дома, такое снижение лимита, наряду с системой проверки благонадежности впускаемых лиц, необходимо для обеспечения безопасности США. Кроме того, на 25% предлагается снизить финансирование программ по переселению беженцев.

Это предложение немедленно и жестко раскритиковали многие иммиграционные адвокаты и защитники прав беженцев. Они говорят, что такая мера оставляет без внимания тот факт, что гуманитарные кризисы в мире множатся.

«Защита и безопасность американских граждан – это наша главная забота. Мы готовы оформить как можно больше беженцев в рамках этого лимита», – заявил репортерам в телефонной беседе чиновник Белого дома на условиях сохранения его анонимности.

Другой сотрудник администрации США сказал, что она рассматривает возможность внедрения «широкого диапазона мер и усовершенствований» по более тщательной проверке оснований для предоставления статуса беженца. По словам источника, не ставшего раскрывать детали, это делается в соответствии с президентским указом Дональда Трампа, изданным в январе этого года.

Агентство «Рейтер» расценивает снижение квоты на число беженцев как продолжение жесткой иммиграционной политики Трампа. Президент сделал вопрос об иммиграции одним из столпов своей предвыборной кампании, агитируя возвести стену на границе с Мексикой, призывая депортировать из страны нелегалов и заявляя, что сирийские беженцы, спасающиеся от гражданской войны на родине, представляют собой угрозу безопасности Соединенных Штатов.

Предлагаемая квота на число беженцев более чем наполовину уменьшает лимит, установленный президентом США Бараком Обамой в прошлом году. Она также ниже и числа в 75 тыс., предлагаемого защитниками прав иммигрантов, и лимита в 50 тыс., введенного в январе, когда Трамп только стал главой Белого дома.

По континентам и регионам предложенные 45 тыс. виз планируется распределить следующим образом: 19 тыс. для жителей Африки, 17 тыс. – Ближнего Востока и Южной Азии, 5 тыс. – Восточной Азии, 2 тыс. – Европы и Центральной Азии, 1,5 тыс. – Латинской Америки и Карибских островов.