Дональд Трамп пообещал остановить «цепную иммиграцию»

Президент Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране, заявив, что возглавляемая им администрация сумала добиться «невероятных результатов» в возрождении экономики страны, и объяснив, в чем состоят преимущества предлагаемой им иммиграционной реформы.

«На прошлой неделе индекс Доу Джонса достиг небывалой высоты. ”Еще никогда он не был так высок”, – сказал он. – В мае уровень безработицы снизился до самых низких значений за последние 16 лет. В последнем квартале уровень роста ВВП составил 2,6 процента. Процветание возвращается на нашу землю потому, что мы отдаем главный приоритет Америке, ее рабочим и ее семьям».

По мнению главы Белого дома, возрождение экономики США раньше было невозможно из-за того, что прежние администрации «финансировали один глобальный проект за другим, позволяя другим странам выкачивать наши рабочие места и выкачивать богатства Соединенных Штатов Америки». Кроме этого, как считает президент, в течении десятилетий его предшественники вводили ненужные нормы и ограничения, мешающие развитию производства в США.

«Это время прошло», – заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что возглавляемая им администрация «без устали» работает над отменой этих нормативов и пересмотром «несправедливых торговых соглашений», заключенных его предшественниками с другими странами мира. Кроме этого, Белый дом намерен предложить и новую налоговую реформу.

Еще одним несомненным достижением Дональд Трамп считает «исторический иммиграционный законопроект», который он лично представил в Белом доме на этой неделе. Эта инициатива позволит полностью изменить систему получения так называемых «грин кард» – вида на жительства в США, введя для новых иммигрантов балльную систему и отменив ряд социальных льгот для новых жителей Америки.

«Например, вы не сможете получить социальную помощь в течении пяти лет после приезда в нашу страну, – объяснил Дональд Трамп. – Вы не сможете, как в последние недели, годы и десятилетия, просто приехать и сразу же получить социальную помощь. Вы должны взять на себя обязательства в течении пяти лет не просить и не использовать нашу социальную помощь».

Новый законопроект, по словам президента США, позволит остановить «цепную иммиграцию», и будет способствовать созданию рабочих мест в стране.