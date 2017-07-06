Трамп назвал поведение России «дестабилизирующим»

ВАРШАВА – Президент США Дональд Трамп назвал поведение России в Европе «дестабилизирующим», но Кремль не согласился с этой оценкой.

Выступая на пресс-конференции в Варшаве в четверг, Трамп сказал, что США работают с Польшей для разрешения ситуации, связанной с «дестабилизирующим поведением» России.

Он не вдавался в детали, но США неоднократно критиковали действия России, в которых они усматривали агрессию в Украине, а также российскую аннексию Крыма и наращивание военного присутствия вблизи границ стран Балтии.

Кремль немедленно выступил с возражениями.

«Мы не согласны с таким подходом», – сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Песков также заявил, что Кремль сожалеет о недостатке взаимопонимания между Россией и США по поводу их ожиданий о будущем двусторонних отношений.

«Но поэтому мы и ждем все первую встречу двух президентов», – цитирует Пескова «РИА Новости».

Визит Трампа в Европу, во время которого он обсуждает вопросы безопасности и торговли, начался с теплых приветствий жителей Польши.

Трамп прибыл в Варшаву вечером в среду с 16-часовым визитом, который будет включать важное обращение к польскому народу на площади Красиньских, у монумента в память о Варшавском восстании против нацистов в 1944 году.

Белый дом сообщил, что президент вновь заявит о своей приверженности принципу совместной обороны НАТО, но с другой стороны в очередной раз потребует, чтобы другие члены блока увеличили свой финансовый вклад в альянс.

Более 3 тысяч американских военнослужащих находятся в Польше в целях противодействия российской агрессии в Украине.

Множество людей, выстроившихся вдоль дорог, размахивали американскими и польскими флагами и снимали на видео проезд кортежа, доставившего Трампа и его жену Меланию в их отель.

Трамп также встретился c главами примерно десяти стран, выходящих к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.

Эта группа, известная, как «Инициатива трех морей», ставит своей целью расширение и модернизацию энергетической системы и торговли с целью сокращения зависимости региона от российских энергоносителей.

Многие поляки приветствуют укрепление связей с США, говорит Марцин Заборовский из варшавского журнала Visegrad Insight, освещающего вопросы политики и культуры с фокусом на Центральную Европу.

«В Варшаве, городе, который был полностью разрушен в годы Второй мировой войны, очень сильно чувство незащищенности. А мы живем по соседству с воинствующей Россией, – говорит Заборовский. – Поэтому есть ожидания, что 5-я статья будет упомянута. И что угроза со стороны России будет явно упомянута».