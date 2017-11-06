Абэ о ситуации вокруг КНДР: «Рассматриваются все варианты»

ТОКИО – Премьер-министр Японии в присутствии президента США произнес фразу, которую ранее говорил Дональд Трамп. «Рассматриваются все варианты» – заявил Синдзо Абэ, комментируя возможную реакцию на развитие ракетно-ядерной программы КНДР.

Выступая на совместной пресс-конференции с Трампом во дворце Акасака в Токио, Абэ заявил, что «в диалоге с Северной Кореей ради самого диалога» нет никакого смысла, и пришло время оказать максимальное давление на Пхеньян.

Абэ и Трамп, которые вели переговоры в течение двух дней, подтвердили, что Северная Корея была доминирующей темой в их дискуссиях.

Президент США назвал стремление Пхеньяна к обладанию межконтинентальной баллистической ракетой с ядерной боеголовкой «угрозой цивилизации, международному миру и стабильности».

Трамп повторил, что эпоха стратегического терпения при попытках работы с Пхеньяном закончилась.

«Некоторые говорят, что моя риторика слишком жесткая, но посмотрите, что произошло в результате слабой риторики за последние 25 лет», – сказал президент, критикуя подходы предыдущих американских администраций. При этом он ушел от ответа на вопрос японского журналиста о том, готов ли он воевать с КНДР.

Президента также спросили, есть ли у него новое послание для Ким Чен Ына. Журналист информагентства Reuters отметил ответ Трампа на вопрос «Голоса Америки», заданный на борту президентского самолета, когда президент назвал жителей Северной Кореи трудолюбивым и сердечным народом.

Трамп также заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын, которого он пренебрежительно называет «Маленьким ракетчиком», должен вернуть в Японию всех оставшихся в живых японцев, которых на протяжении десятилетий похищали северокорейские агенты.

«Это был бы очень значительный сигнал, – сказал Трамп. – Начало чего-то особенного».

На пресс-конференции Абэ сообщил, что во вторник он объявит о том, что Токио заморозит активы около 30 северокорейских граждан и организаций.

Эти односторонние меры будут приняты вслед за усиленными санкциями против КНДР, введенными министерством финансов США и ООН.

В своих публичных заявлениях, сделанных в Токио в понедельник, Трамп выразил надежду, что Япония закупит «огромное количество» американской военной техники, в частности такой, которая позволит ей сбивать северокорейские ракеты «прямо в небе».

Во вторник Трамп прибывает в Южную Корею, где выступит в Национальном собрании. Ожидается, что он подтвердит приверженность Америки защите своего союзника в противостоянии с Пхеньяном.

Война на Корейском полуострове в начале 1950-х, которая продолжалась почти три года, закончилась тупиком, поставившим США, Южную Корею и ООН в ситуацию противостояния с Северной Кореей, которую поддерживали Китай и Советский Союз.

Мирный договор так и не был заключен, и с тех пор Корейский полуостров остается разделенным.

Северная Корея часто заявляет, что США пытаются вновь разжечь полномасштабный конфликт.

Государственные СМИ в Пхеньяне сообщили в понедельник, имея в виду Трампа, что «никто не может предсказать, когда старый безумец из Белого дома, потерявший рассудок, начнет ядерную войну» против Северной Кореи.

Северная Корея заявляет, что ситуация настоятельно требует укрепления ее сил ядерного сдерживания, и «США не должны ожидать [от КНДР] каких-либо изменений».