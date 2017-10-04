Трамп и Абэ договорились продолжать давление на КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду побеседовали по телефону, договорившись о необходимости продолжать оказывать давление на КНДР. Об этом рассказал журналистам высокопоставленный представитель японского правительства.

По словам источников, оба лидера едины во мнении, что «диалог ради диалога не имеет смысла».

В последние недели Северная Корея запустила две ракеты над территорией Японии и провела шестое ядерное испытание. Пхеньян продолжает стремительно приближаться к достижению своей цели – разработать ракету с ядерной боеголовкой, способную нанести удар по континентальной территории США.