Трамп и Дутерте: при обсуждении войны с наркобизнесом проблема прав человека осталась без внимания

Президент США Дональд Трамп в понедельник выступил с многократными похвалами в адрес президента Филиппин Родриго Дутерте, практически оставив без внимания ситуацию с правами человека в стране, где имели место тысячи внесудебных расправ в рамках объявленной президентом кампании по борьбе с наркоторговлей.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, в ходе 40-минутной беседы Трампа и Дутерте в Маниле проблема прав человека была мельком затронута в контексте борьбы с нелегальной наркоторговлей на Филиппинах.

Однако официальный представитель Дутерте Харри Роке оспорил это утверждение, заявив: «Проблема прав человека не упоминалась. Внесудебные казни не упоминались. Была лишь достаточно длительная дискуссия о войне с наркоторговлей на Филиппинах, состоявшая в основном из объяснений президента Дутерте».

Правозащитные организации призывали Трампа завершить турне по пяти странам Азии заявлением, осуждающим убийства подозреваемых в наркоторговле в рамках кампании Дутерте. По данным Human Rights Watch, с середины 2016 года силы безопасности и «неизвестные вооруженные люди» убили не менее 7000 подозреваемых в употреблении и распространении наркотиков, причем 3116 убийств совершили сотрудники полиции. Для сравнения, число погибших в рамках кампании Дутерте выше, чем за время правления диктатора Фердинанда Маркоса в 1972-1981 гг.

В преддверии встречи с Дутерте Трамп сказал, что у него сложились «прекрасные отношения» с филиппинским лидером.

Трамп высоко оценил работу Дутерте по организации саммита в Маниле, отметив, что он «блестяще» справился с задачей. «Я получил большое удовольствие от пребывания здесь», – сказал президент.

Тем временем в Вашингтоне сенатор-республиканец Джон Маккейн, нередко выступающий с критикой в адрес Трампа, написал в «Твиттере»: «Права человека – явно не приоритет на встрече президента с Дутерте. И снова – печально».

В совместном заявлении Дутерте и Трампа говорится: «Стороны подчеркнули, что права человека и человеческое достоинство имеют первостепенное значение, и договорились продолжать защиту прав человека в своих национальных программах с целью обеспечения благополучия всех групп населения, в том числе наиболее уязвимых».

В коммюнике также говорится, что лидеры двух стран «обсудили проводимую на Филиппинах кампанию по борьбе с преступностью, в том числе с нелегальной наркоторговлей. Обе стороны признали, что незаконное употребление наркотиков представляет собой проблему для обеих стран, и обязались использовать наилучшие методы в сфере предотвращения незаконной наркоторговли и борьбы с ней, в том числе путем наращивания потенциала правоохранительных органов и повышения прозрачности расследований, а также в сфере реабилитации».

До избрания Трампа Дутерте выступал с нападками на экс-президента Барака Обамы, критиковавшего ситуацию с правами человека на Филиппинах, и подчас использовал нецензурные выражения в его адрес.

В преддверии встречи с Трампом Дутерте сказал, что, если американский лидер поднимет вопрос прав человека, он скажет ему, чтобы он «отстал».