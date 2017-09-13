Трамп может посетить Китай в ноябре

Президент США Дональд Трамп в ноябре может посетить Китай в рамках своего первого официального визита в Азию, который пройдет на фоне напряженности вокруг ядерных испытаний в КНДР.

Об этом сообщил американский чиновник, который просил не называть его имени.

Вашингтон и его союзники считают, что Китай, будучи главным союзником и торговым партнером Северной Кореи, должен оказывать на нее больше давления, чтобы заставить Пхеньян свернуть ядерную и ракетную программы.

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Трампа посетить Китай, когда в апреле встретился с ним в Палм-Бич, штат Флорида. Двое лидеров также встречались на полях июльского саммита «Большой двадцатки».

В ноябре Трамп планирует посетить саммит США-АСЕАН и саммит стран Восточной Азии на Филиппинах, а также саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме.

В МИД Китая пока не ответили на запрос о комментариях по поводу возможного визита Трампа.

Японская телерадиокомпания компания NHK сообщает со ссылкой на неназванные дипломатические источники, что в рамках своего ноябрьского турне Трамп также планирует посетить Японию и Южную Корею.