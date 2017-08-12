Трамп рассказал о вариантах для Венесуэлы

Президент США предупредил Венесуэлу о возможности военного вмешательства
Президент Дональд Трамп в пятницу предупредил Венесуэлу о возможности военного вмешательства. Это неожиданная реакция Вашингтона на политический кризис в Венесуэле.
В последние дни градус насилия в Венесуэле повысился. Правительство президента Николаса Мадуро создало новый законодательный орган – Конституционную Ассамблею, юрисдикции которого не признает действующий парламент. Политический кризис сопровождается актами вооруженного насилия. За последние четыре месяца в Венесуэле погибли более 120 человек, тысячи были арестованы.
«Люди страдают и умирают. У нас есть много вариантов для Венесуэлы, включая возможную военную, если это потребуется», – сказал Дональд Трамп журналистам.
Представитель Пентагона сообщил, что не получал никаких приказов в отношении Венесуэлы от Белого дома.
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