Трамп рассказал о вариантах для Венесуэлы

Президент Дональд Трамп в пятницу предупредил Венесуэлу о возможности военного вмешательства. Это неожиданная реакция Вашингтона на политический кризис в Венесуэле.

В последние дни градус насилия в Венесуэле повысился. Правительство президента Николаса Мадуро создало новый законодательный орган – Конституционную Ассамблею, юрисдикции которого не признает действующий парламент. Политический кризис сопровождается актами вооруженного насилия. За последние четыре месяца в Венесуэле погибли более 120 человек, тысячи были арестованы.

«Люди страдают и умирают. У нас есть много вариантов для Венесуэлы, включая возможную военную, если это потребуется», – сказал Дональд Трамп журналистам.

Представитель Пентагона сообщил, что не получал никаких приказов в отношении Венесуэлы от Белого дома.