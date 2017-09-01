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Президенты США и Южной Кореи договорились вернуть КНДР за стол переговоров

Архив: президенты Дональд Трамп и Мун Джэин

Дональд Трамп по телефону обсудил ситуацию с Мун Джэином

Президенты США и Южной Кореи провели телефонный разговор, подчеркнув необходимость возвращения Северной Кореи за стол переговоров, с помощью оказания дополнительного давления и санкций.

Факт беседы Дональда Трампа и Мун Джэина подтвердили в Вашингтоне и Сеуле, о ее содержании сообщила канцелярия президента Южной Кореи.

Ранее Дональд Трамп написал в «Твиттере», что не считает переговоры способом разрешения северокорейского кризиса: эта запись появилась после того, как КНДР провела пуск баллистической ракеты в направлении Японии, чтобы продемонстрировать способность нанесения удара по американскому Гуаму.

Отвечая на вопрос «Голоса Америки», пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила, что президент Трамп воспринимает ситуацию крайне серьезно, и остаются возможными все варианты действий. В том числе, о чем говорили Трамп и Сандерс, и военная операция.

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