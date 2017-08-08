Тропический шторм «Франклин» угрожает мексиканским курортам

Тропический шторм «Франклин» двинулся в сторону туристических центров на мексиканском побережье Карибского моря.

По прогнозам Национального центра по ураганам США, он обрушится на восточное побережье полуострова Юкатан к югу от крупных курортов.

На полуострове Юкатан и в отдельных районах Белиза ожидаются сильные дожди и наводнения.

«Франклин», который сформировался в воскресенье, находится примерно в 120 километрах от мексиканского города Четумаль, расположенного у границы с Белизом, и движется к берегу со скоростью около 23 километров в час.

Власти пяти городов на побережье штата Кинтана-Роо объявили о закрытии школ в понедельник и вторник. Аэропорт города Четумаль также был закрыт во второй половине дня в понедельник.