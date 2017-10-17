"Фабрика троллей" против Америки

О существовании российской «фабрики троллей» известно давно, но оценить масштабы ее деятельности в США крайне сложно даже самим создателям социальных сетей. Журналистам РБК удалось пообщаться с работниками «американского подразделения» «фабрики». Согласно полученным данным, за два года «тролинга» было потрачено более двух миллионов долларов - почти все деньги были потрачены на зарплату сотрудникам. При этом охват аудитории достигал 70 миллионов пользователей в неделю. И это далеко не все цифры, подтверждающие суперэффективность политической кампании, которая велась из Санкт-Петербурга.