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Владимир Путин: третий срок

"Фабрика троллей" против Америки

Американское подразделение "фабрики троллей"
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Американское подразделение "фабрики троллей"

О существовании российской «фабрики троллей» известно давно, но оценить масштабы ее деятельности в США крайне сложно даже самим создателям социальных сетей. Журналистам РБК удалось пообщаться с работниками «американского подразделения» «фабрики». Согласно полученным данным, за два года «тролинга» было потрачено более двух миллионов долларов - почти все деньги были потрачены на зарплату сотрудникам. При этом охват аудитории достигал 70 миллионов пользователей в неделю. И это далеко не все цифры, подтверждающие суперэффективность политической кампании, которая велась из Санкт-Петербурга.

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