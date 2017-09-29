Трамп рассказал о плане сокращения налогов

Президент США Дональд Трамп представил свои предложения по сокращению налогов в пятницу 29 сентября. Выступая перед крупнейшей организацией, объединяющей американских промышленников, Трамп заявил, что более низкие налоговые ставки позволят американскому бизнесу укрепить свои позиции на глобальной арене.

«При моей администрации эпоха экономической капитуляции закончилась, и начинается возрождение американского производства», – объявил президент, выступая перед Национальной ассоциацией производителей.

По словам Трампа, в рамках его плана налоговая ставка для большинства малых и средних предприятий будет на уровне 25% – подобного, подчеркнул он, малый и средний бизнес не видели уже более 80 лет. «Это будет ракетным топливом для экономики», – пообщал Трамп.

Президент заявил, что нынешний налоговый кодекс «наказывает компании» за ведение бизнеса в Соединенных Штатах, поощряя вывод предприятий за рубеж, где, по его словам, уже находится около трех триллионов долларов корпоративной прибыли страны.

«Этого больше не будет, начиная прямо сейчас, – подчеркнул Трамп. – Нам нужна налоговая система, которая будет побуждать компании оставаться в Америке, расти в Америке и нанимать сотрудников в Америке».

Выступление Трампа состоялось через два дня после того, как республиканцы в Конгрессе представили свой план сокращения налогов на сумму в пять триллионов долларов. В рамках этого законопроекта налоговые послабления вводятся для состоятельных американцев, бизнеса и среднего класса, при этом сохраняется возможность списывать с налооблагаемой базы процентные отчисления, выплаченные по ипотечным кредитам, и средства, пожертвованные на благотворительность.

В законопроекте не хватает критически важных деталей о многих налоговых льготах, которые Белый дом и лидеры республиканцев в Конгрессе хотят отменить, чтобы компенсировать потерю нескольких триллионов долларов для бюджета.

Администрация США утверждает, что капитальный пересмотр налогового законодательства укрепит экономику США и обеспечит рост числа рабочих мест на производстве и в других секторах.

Трамп особо отметил несколько положений своего плана, включая налоговые льготы для инвестиций в новое оборудование. «Это означает расширение производства, увеличение инвестиций и больше рабочих мест», – заявил он.

План Трампа также предполагает сокращение ставки корпоративного налогообложения с 35% до 20% – эту цель давно поддерживают республиканцы в Палате представителей – а также единовременную уплату налогов на иностранные прибыли американских компаний.