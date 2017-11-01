Госдепартамент и Минфин США ввели новые ограничения на энергетический сектор РФ

1 ноября Министерство финансов США опубликовало дополнение к принятой ранее Директиве по России и Украине, касающееся применения санкций против нефтяного сектора России в связи с российской аннексией Крыма и действиями Москвы в восточной Украине.

Накануне по вопросу о применении санкций выступил Госдепартамент США. 26 октября внешнеполитическое ведомство опубликовало указания по применению санкций против оборонного и разведывательного секторов РФ, напомнил высокопоставленный представитель Госдепартамента. «Сегодня, – продолжал он, – департамент делает следующий шаг, публикуя руководство… касающееся российских нефтяных проектов».

Представитель Госдепартамента подчеркнул значение публикуемого руководства для союзников США и для представителей частного сектора.

Новые разъяснения по применению санкций ставят под угрозу иностранные проекты российских нефтегазовых компаний. Ранее администрация США ввела запрет для американских граждан и фирм на участие в разработке некоторых месторождений в РФ и на поставки техники и технологий. Теперь этот запрет будет касаться всех энергетических проектов за рубежом, если доля российской стороны в них превышает 33 процента. Запрет должен вступить в силу 28 января следующего года.

При этом в минфине США пояснили, что ограничения не коснутся уже действующих проектов.

Цель санкций – напомнить российскому правительству о цене, связанной с невыполнением обязательств, которые оно взяло на себя в связи с Минскими и иными сопутствующими соглашениями, и оказать на правительство РФ давление, чтобы побудить его изменить свои расчеты, отметил представитель Госдепартамента.