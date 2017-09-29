Минфин США сократил сроки финансирования для России

Под действие директивы попали российские финансовые и энергетические компании
Министерство финансов США издало две директивы, которые существенно сокращают сроки, на которые выдаются кредиты российским компаниям, находящимся в санкционном списке.
С 28 ноября, российские энергетические компании смогут получать финансирование на срок 60 дней (ранее – 90), российские финансовые структуры – на 14 дней (ранее 30).
Эти действия предприняты в соответствии с законом о санкциях в отношении России, который вступил в силу 2 августа 2017 года
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