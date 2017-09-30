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Белый дом запретил министрам пользоваться самолетами, принадлежащими государству

Новые правила были обнародованы после скандальной отставки министра здравоохранения Тома Прайса

Белый дом запретил высокопоставленным чиновникам использовать для поездок самолеты, принадлежащие государству или частным лицам. В инструкции, подписанной директором офиса по менеджменту и бюджету Миком Малвени, подчеркивается, что любые поездки глав федеральных ведомств должны быть лично одобрены главой администрации Джоном Келли.

Документ был выпущен после того, как глава министерства здравоохранения Том Прайс подал в отставку из-за скандала с использованием принадлежащих государству самолетов для, в том числе, частных поездок.

«В свете недавних событий, президент попросил меня напомнить главам всех федеральных ведомств и агентств о правилах в отношении поездок, существующих в администрации, - говорится в документе. – Принадлежащие государству, находящиеся в аренде, лизинге или чартерные самолеты не могут быть использованы государственными служащими за исключением случаев, когда это оправдано».

Мик Малвени напомнил, что высокопоставленные чиновники «служат обществу», и «каждый цент, который мы тратим, поступает от налогоплательщиков».

В числе сотрудников администрации, использовавших государственные или частные самолеты для личных поездок, в последнее время назывались глава министерства внутренних дел Райан Зинке, министр финансов Стивен Мнучин и руководитель агентства по охране окружающей среды Скотт Пруитт.

Комментируя отставку главы министерства здравоохранения Тома Прайса, президент Трамп заметил в пятницу, что члены администрации способны сами решить вопросы, связанные с поездками.

«У нас есть замечательные министры, в том числе и те, кто владеет собственными самолетами, так что это решает проблемы», - сказал Дональд Трамп.

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