Белый дом запретил министрам пользоваться самолетами, принадлежащими государству

Белый дом запретил высокопоставленным чиновникам использовать для поездок самолеты, принадлежащие государству или частным лицам. В инструкции, подписанной директором офиса по менеджменту и бюджету Миком Малвени, подчеркивается, что любые поездки глав федеральных ведомств должны быть лично одобрены главой администрации Джоном Келли.

Документ был выпущен после того, как глава министерства здравоохранения Том Прайс подал в отставку из-за скандала с использованием принадлежащих государству самолетов для, в том числе, частных поездок.

«В свете недавних событий, президент попросил меня напомнить главам всех федеральных ведомств и агентств о правилах в отношении поездок, существующих в администрации, - говорится в документе. – Принадлежащие государству, находящиеся в аренде, лизинге или чартерные самолеты не могут быть использованы государственными служащими за исключением случаев, когда это оправдано».

Мик Малвени напомнил, что высокопоставленные чиновники «служат обществу», и «каждый цент, который мы тратим, поступает от налогоплательщиков».

В числе сотрудников администрации, использовавших государственные или частные самолеты для личных поездок, в последнее время назывались глава министерства внутренних дел Райан Зинке, министр финансов Стивен Мнучин и руководитель агентства по охране окружающей среды Скотт Пруитт.

Комментируя отставку главы министерства здравоохранения Тома Прайса, президент Трамп заметил в пятницу, что члены администрации способны сами решить вопросы, связанные с поездками.

«У нас есть замечательные министры, в том числе и те, кто владеет собственными самолетами, так что это решает проблемы», - сказал Дональд Трамп.