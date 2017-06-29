За день до вступления в силу ограничений на въезд в США так и не понятно, как они будут выполняться

ВАШИНГТОН/НЬЮ-ЙОРК – Иммиграционный указ администрации Трампа вступает в силу в четверг, 29 июня, но все детали по его исполнению так и не утверждены, сообщает агентство «Рейтер».

Временный запрет на въезд в США касается шести преимущественно мусульманских государств, однако вердикт Верховного суда США, вынесенный в понедельник, может трактоваться как сокращение категорий путешественников, которые он охватывает. Например, «де-юре» под указ не подпадают лица, имеющие родственную связь с жителем США, но степень родства, охарактеризованная как bona fide – т.е. «подлинная» – создает неопределенность.

По данным на вечер среды, 28 июня, таможенные и пограничные службы США еще не получили четких служебных инструкций от федеральных органов. Неясно, например, что делать на период действия запрета с лицами, уже подавшими заявки на получение визы или статуса беженца в США.

Иммиграционные и адвокатские конторы не знают, что они должны сообщить своим клиентам, и требуют больше деталей. Без официальных инструкций «все это легко может пойти под откос», – говорит Джонатан Смит, директор по юридическим делам фирмы Muslim Advocates.

Госдепартамент США отвечает на это, что ожидает рекомендаций от Министерства юстиции. Но их пока нет.