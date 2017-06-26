В повестке дня Верховного суда: иммиграционный указ и разделение церкви и государства

Перед уходом на длинные летние каникулы судьи Верховного суда должны решить вопрос об иммиграционном указе президента Трампа и спор о разделении церкви и государства, возникший из-за детской площадки в Миссури.

Однако кое-что может затмить даже эти громкие дела: есть вероятность, что на последнем публичном заседании в понедельник судья Энтони Кеннеди объявит об уходе в отставку.

Кеннеди публично не выражал намерения уйти в отставку в этом году и тем самым дать президенту Трампу вторую за первые месяцы работы возможность выбрать нового судью Верховного суда. Уход Кеннеди позволит консерваторам получить еще более уверенный контроль над судом.

Однако Кеннеди, проработавшему в суде почти 30 лет, в следующем месяце исполняется 81 год. Несколько его бывших помощников отмечали, что он подумывает уйти в отставку в следующем году или чуть позже.

Как ожидается, в понедельник судьи примут решение по делу лютеранской церкви святой Троицы в Колумбии, штат Миссури, которую исключили из программы штата по финансированию мягких покрытий для детских площадок при некоммерческих организациях.

За этим делом внимательно следят сторонники школьных ваучеров, которые надеются, что решение суда упростит использование казенных средств для оплаты обучения в частных и религиозных школах в тех штатах, где сейчас это запрещено.

Также в ближайшие дни ожидается, что суд решит судьбу иммиграционного указа, на 90 дней запрещающего въезд в страну гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением.

Номинированный Трампом судья Нил Горсач может сыграть решающую роль в обоих делах.

Верховный суд до сих пор не вынес решения по шести делам, которые были вынесены на рассмотрение в период с ноября по апрель. Три из них, затрагивающие иммигрантов или иностранцев, рассматривались восемью судьями, до назначения Горсача, который стал членом Верховного суда в апреле.

При равном распределении голосов восьмерых судей дела могут быть отправлены на повторное рассмотрение осенью, и тогда голос Горсача может стать решающим.