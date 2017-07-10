После провозглашения победы над ИГИЛ в Мосуле продолжаются бои

МОСУЛ, ИРАК – Шаг за шагом, дом за домом, иракские войска продолжают борьбу с оставшимися боевиками «Исламского государства» в Мосуле, хотя власти уже празднуют победу. Боевые действия идут на таком крошечном участке, что от воздушных ударов коалиции по целям ИГ сотрясаются дома в районах, которые уже контролируются Ираком.



Солдаты говорят, что последние бои стали самыми жестокими столкновениями в борьбе с террористической группировкой. По их словам, им приходилось входить в дома, где укрывались боевики, на которых были надеты пояса смертников.

После того, как в воскресенье в Мосуле зашло солнце, конвой премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади покинул «освобожденный город». Некоторые радостные местные жители собрались, чтобы запечатлеть его визит, держа наготове камеры мобильных телефонов.

Борьба до смерти

Подавляющее большинство территории Мосула контролируется иракскими войсками. Боевики оказались зажатыми в пределах района площадью лишь около 200 квадратных метров. Иракские военные говорят, что последние боевики – это фанатики. Большинство из них не являются иракцами, и для них каждый бой – это бой до смерти.

«Они кричали нам: убирайтесь с мусульманской земли, неверные! – рассказал в воскресенье иракский спецназовец Барак Разак. – А потом мы увидели, что на них надеты пояса смертников. Мы забросали их гранатами, потом отступили и запросили удар с воздуха».

По оценкам солдат, в Мосуле остаются от 100 до 150 боевиков. Теперь иракские войска пытаются взять живьем как можно больше из них. Они предполагают, что боевые действия в Мосуле полностью прекратятся в ближайшие дни, после чего переместятся в другие города, подконтрольные «Исламскому государству». Также будет продолжаться борьба со «спящими ячейками», которые, как они полагают, скрываются среди гражданского населения Мосула.

«Теперь мы применяем другие гранаты, – говорит лейтенант Мохаммад Сахаб, стоя на груде развалин рядом с опухшим телом мертвого боевика ИГ. – Они должны лишь только ранить».

В соседнем доме, который использовался в качестве временной базы, трое мужчин сидят у стены со связанными за спиной руками. Они худы, как щепки, и один из них, похоже, обмочился. Другой, кажется, тихо молится.

Боевики притворяются беженцами



«Они из "Даиш" (презрительное арабское название "Исламского государства"), – говорят солдаты. – Они говорят, что не являются боевиками, но наши снайперы видели, как они сражаются. Они побросали оружие и притворились беженцами только когда поняли, что им грозит смерть».



Один из задержанных, Машан, говорит, что пришел к иракским военным, потому что остался без пищи и воды. Он смутился, когда его спросили, поддерживал ли он «Исламское государство», когда они вошли в город.

«Они никогда нам ничего не давали», – говорит он.

В нескольких километрах от линии фронта лежит в руинах город, и группы людей занимаются поисками погибших и раненых.

«Это город призраков», – говорит один из водителей скорой помощи иракской армии, жалуясь, что из-за того, что нужно вывезти очень много трупов, остается мало времени для поисков выживших. Запах смерти чувствуется повсюду.



«Даже через полгода люди не смогут вернуться сюда», – продолжает он, после чего спешит к группе людей, показывая им, где лежат тела мирных жителей, которые нужно вывезти.

В результате столкновений были убиты тысячи мирных жителей. Около 900 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Огромные территории в Мосуле и соседних городах и деревнях были заброшены. Многие люди говорят, что никогда не будут чувствовать себя в безопасности, возвращаясь домой.

Вернется ли ощущение безопасности?



Хотя больше всего в Мосуле пострадал Старый город, ни один район не остался нетронутым за три года правления «Исламского государства» и девять месяцев полномасштабной войны.

В некоторых районах на востоке Мосула, которые перешли под контроль иракской армии в январе, перспективы восстановления более многообещающие. Улицы заполнены покупателями. Некоторые улицы недавно замощены, но в большинстве случаев людям приходится пробираться через завалы, появившиеся в результате воздушных ударов. Власти восстановили подачу электроэнергии и воды в значительную часть города.



Большая часть западного Мосула разрушена, но военные надеются, что восстановительные работы начнутся сразу после окончания боевых действий.

«Еще несколько дней, и мы устроим вечеринку, – говорит лейтенант Сабах, в то время как его солдаты стреляют по соседним целям "Исламского государства". – Устроим заплыв в Тигре».