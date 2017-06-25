Директор ЦРУ: Россия давно пытается подорвать американскую демократию

Директор ЦРУ Майк Помпео в интервью телекомпании NBC заявил, что Россия уже несколько десятилетий предпринимает попытки подорвать американскую демократию, но вместе с тем отметил необходимость совместной работы в таких областях, как борьба с терроризмом.

Комментируя сообщения о вмешательстве России на выборах в США, Помпео заявил, что в этом не было «ничего особенно оригинального».

«Они (Россия – Г.А.) занимаются этим уже очень давно. В течение нескольких десятилетий русские пытаются подорвать американскую демократию, – подчеркнул глава ЦРУ. – Так что ничего нового в этом нет, но это, конечно же, требует повышенного внимания к вопросу о том, как их остановить».

При этом Помпео не подтвердил сообщения СМИ, что усилия по российскому вмешательству на выборах направлялись лично президентом России Владимиром Путиным.

Он также не стал говорить, разговаривал ли он в период пребывания в должности с директором ФСБ Александром Бортниковым, но заявил о необходимости продолжать совместную работу там, где это касается безопасности американцев.

«Борьба с терроризмом – отличный пример. Американцы летают на российских самолетах, Россияне летают на американских самолетах – это то, что касается нашей возможности продолжать полеты в небе», – сказал Помпео.

По словам директора ЦРУ, если Россия располагает информацией о террористах и местах их деятельности, то он рассчитывает на то, что Москва поделится этой информацией.

«Подобным же образом, если мы можем уберечь российские или американские интересы в России с помощью передачи информации, будет правильно пойти на это», – добавил он.

Помпео отметил, что американское разведсообщество представило общественности информацию о действиях России, в том числе об активности в киберпространстве и пропагандистских усилиях.

«Важно, чтобы Америка понимала, что делают русские, как и то, иногда, чего они не делают. Я читал публикации в прессе, которые были просто полностью неверны. Поэтому важно, чтобы мы информировали о том, чем занимаются русские, китайцы или иранцы. И там, где мы можем рассекретить информацию, так чтобы не раскрыть наши средства и методы, мы обязаны идти на это».