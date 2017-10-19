«Проданные» в сексуальное рабство

На экраны Америки вышел художественный фильм «Проданные» («Trafficked», в русском прокате «Похищены и проданы»), поднимающий проблему торговли людьми. Масштабы проблемы определить сложно: международные организации считают, что жертвами современного рабства стали от 21 до 46 миллионов человек. Об актуальности вопроса говорит то, что премьера фильма состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В фильме «Проданные» переплелись истории трех девочек – из Индии, Нигерии и Соединенных Штатов – каждая из которых была продана в сексуальное рабство. Пройдя через сложную глобальную сеть незаконного оборота людей, органов и наркотиков, девочки оказались в борделе в Техасе, где все они подвергаются безжалостной сексуальной эксплуатации.

Элизабет Рём, актриса: Мы хотели привлечь внимание к этой проблеме и способствовать ее решению. Я думаю, искусство способно это сделать. Я сыграла в этом фильме совсем небольшую роль, но я здесь, в ООН, сегодня, чтобы помочь в искоренении этого зла.

Торговля людьми и сексуальная эксплуатация девочек и женщин – проблема, действительно, серьезная. Но многие американцы не отдают себе отчет в том, что это явление имеет место не только в странах третьего мира, но и в самих Соединенных Штатах.

Фильм «Проданные» – художественный, но основан он на документальных исследованиях, которые в течение семнадцати лет проводил профессор Гарвардского университета, автор книги «Секс-торговля: внутри индустрии современного рабства», Сиддхарт Кара. Он же написал сценарий фильма. По его словам, секс-торговля приносит прибыли в размере ста миллиардов долларов в год. Это больше, чем годовая прибыль Google, Microsoft, Nike и Starbucks вместе взятых. Победить это зло можно, только ударив по карману торговцев людьми.

Сиддхарт Кара, профессор, автор сценария кинокартины, говорит: «Сексуальная эксплуатация – это самая прибыльная форма работорговли в мире. На каждой жертве торговцы людьми легко зарабатывают десятки, если не сотни тысяч долларов в год. И это – все, что вам нужно знать о мотивах преступников. Это также говорит нам, насколько решительными должны быть наши действия против преступных синдикатов. Мы должны лишить их возможности извлекать прибыль».

После премьерного показа фильма в Организации Объединенных Наций своими впечатлениями поделились посмотревшие ленту дипломаты. Вот как отозвался о фильме Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН: «Конечно же, фильм производит очень тяжелое впечатление. Самое страшное, что он подтверждает, что такие ужасные вещи могут происходить в любой стране мира, включая и Соединенные Штаты Америки – самую могущественную, самую богатую страну в мире».

Беларусь уже много лет выступает в качестве соавтора принимаемых в ООН резолюций по торговле людьми и одного из инициаторов широкомасштабной борьбы с этим злом. «Мы создали в ООН группу друзей, которая объединилась в борьбе с торговлей людьми, – продолжает Рыбаков. – По инициативе Беларуси выработан целый ряд документов, в том числе и глобальный план по борьбе с торговлей людьми».

Продюсер фильма Конрой Кэнтер надеется, что в США будут ужесточены соответствующие законы. «Нам нужны жесткие законы. Когда мужчины совершают насилие над детьми, их нужно сажать в тюрьму или осуждать публично. Нужно что-то делать. То, что происходит, – неправильно», – сказала она.

У фильма «Проданные» вполне голливудский «хеппи-энд»: три его героини убегают из борделя и вновь обретают свою свободу и достоинство. Жаль, что в реальной жизни у подобных историй далеко не всегда счастливый конец.