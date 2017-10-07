Традиция, которая убивает: фильм Майка Дэя «Острова и киты» о китобойном промысле на Фарерских островах

О проблемах загрязнения окружающей среды, связанных с жизнедеятельностью человека, все чаще говорят не только ученые и активисты-экологи, но и документалисты. Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» в Нью-Йорке Виктория Купчинецкая познакомилась с Майклом Дэем, режиссером фильма «Острова и киты» о китобойном промысле на Фарерских островах.

Премьера фильма состоится в Нью-Йорке, а в понедельник будет показана на канале PBS и онлайн. Фильм рассказывает о древней и, по мнению многих, варварской традиции жителей далеких Фарерских островов. Фареры расположены на севере Атлантики. Чтобы до них добраться, съемочной группе пришлось проехать на машине на самый север Дании, а потом еще три дня плыть на корабле.

«Нам приходилось долго оставаться на островах, – рассказывает Майкл Дэй, – потому что мы не знали, когда приплывут киты. Они могли приплыть в любое время года, и на них могли охотиться или нет. Это зависело от запасов китового мяса на острове. Поэтому снимать этот фильм было сложно еще и организационно. Мы там жили по три месяца в ожидании китов».

Когда киты все же приплывают, начинается охота. Она может длиться пять минут, а может два часа. Охотники на адреналине. «В этом есть что-то первобытное, – говорит режиссер. – Даже я, режиссер-документалист, снимал на автопилоте. Киты очень сильно бьют хвостами, кругом брызжут фонтаны крови... Мне нужно было очень собранно работать, иначе я мог погибнуть от удара китового хвоста».

Охота на китов в целях получения прибыли запрещена. Активисты-экологи смотрят на местных жителей как на варваров. Но в то же время это традиция, которая существует сотни лет и передается из поколения в поколение. Раньше мясо китов было основным пропитанием, его запасали на целый год – солили, сушили, замораживали. Сегодня на островах есть супермаркеты, куда с «большой земли» привозят разнообразные продукты. Но жители не хотят отказываться от традиций своих предков. Даже несмотря на то, что доказано, что сегодня мясо китов вредно для здоровья: в нем содержится высокотоксичное соединение ртути. Оно попадает в них из воды океана, загрязненной деятельностью человека. Теперь местные жители должны сделать выбор между традицией и здоровьем своих детей. «Этого нельзя отрицать, это не теория, – говорит Майкл. – Ртуть попадает в тела китов по причине человеческой деятельности. Отходы пластика попадают в тела морских птиц тоже по нашей вине. Популяция морских птиц уменьшилась из-за потепления океана. И все это связано с воздействием человека на планету. Цель моего фильма – помочь нам всем более широко взглянуть на те изменения, к которым привел человеческий прогресс».

Фильм «Острова и киты» погружает нас в атмосферу суровой природы северной Атлантики. Мы поднимаемся над морем и парим над этим диким, вечным пространством. Майк Дэй и вместе с ним мы, его зрители, возможно, видим уходящую традицию одного народа. И, возможно, задумываемся – не только о прошлом, но и о нашем общем будущем.