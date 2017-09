В Торонто открылся 42-й международный кинофестиваль

Спортивные драмы редко приносят художественные удачи. Создатели состязательного триллера «Борг/Макинрой» (Borg/McEnroe) надеются сломать этот стереотип. Масштабно снятая картина режиссера Януса Меца, совместная шведско-датско-финская копродукция, открывает сегодня 42-й международный кинофестиваль в Торонто.

Это война, по правилам и без. Два кумира мирового тенниса швед Бьорн Борг (Сверир Гуднасон) и его главный соперник, американец Джон Макинрой (Шиа ЛаБеф) сталкиваются лоб в лоб на Уимблдонском турнире 1980 года.

Еще одна спортивная драма представлена в программе Торонто – байопик режиссера Крейга Гиллеспи «Я, Тоня» (I, Tonya), о драматичной истории восхождения и падения олимпийской фигуристки Тони Хардинг. Ее играет Марго Робби. «Беспощадная, черная комедия», как охарактеризовала ленту актриса Эллисон Дженни, сыгравшая маму Хардинг.

Трамплин для «Оскара»

С первого же дня TIFF, как коротко именуют международный киносмотр в Торонто, заставляет сотни обозревателей из разных стран взвешивать шансы показываемых картин войти в финальные пульки номинаций на премию «Оскар» и получить эти самые желанные кинонаграды мира. За здешним фестивалем в последние годы укрепилась слава «оскаровского трамплина». Успех на TIFF открывает фильмам, в том числе, и малобюджетным, дорогу к высшим премиям киносообщества, как это произошло в прошлом году с «Лунным светом», восхождение которого началось именно в Торонто.

В Торонто съезжаются крупнейшие звезды Голливуда, чтобы представить свои новые экранные работы. По мнению обозревателей, американское присутствие в этот раз заметно доминирует, что говорит о стабильном интересе к фестивалю со стороны крупнейших голливудских студий.

Дэнзел Вашингтон приедет на мировую премьеру фильма студии Sony Pictures «Роман Дж. Исраэл, эсквайр» (Roman J. Israel, Esq.). Поговаривают, что студия намерена позиционировать эту ленту режиссера Дэна Гилроя как «оскаровский материал», имея в виду, в первую очередь, самого Вашингтона, у которого уже есть два «Оскара».

Это триллер, погружающий зрителя в дебри уголовного судопроизводства Лос-Анджелеса. Вашингтон играет адвоката, переживающего сильнейший профессиональный кризис.

Много разговоров и о Гэри Олдмане, мастере перевоплощений, актере с тысячью лиц. В качестве «тысяча первого лица» англичанин выбрал своего именитого соотечественника Уинстона Черчилля. В исторической драме Джо Райта «Темные времена» (Darkest Hour) Черчилль показан в первые месяцы Второй мировой войны, когда в критический для Великобритании момент он возглавлял британское правительство и министерство обороны.

Не исключено, что конкуренцию Вашингтону и Олдману в оскаровской гонке составит всеобщий любимец Бенедикт Камбербатч. В ретродраме «Текущая война» (The Current War) его герой – великий изобретатель и предприниматель Томас Эдисон, который ведет жестокую борьбу за место под солнцем, в данном случае, электрическим, с грозным соперником Джорджем Вестингаузом (Майкл Шеннон). Этой картиной, как отмечают обозреватели, продюсер Харви Уайнстин намерен поправить свои пошатнувшиеся в последние годы позиции. «Это битва интеллектов, гонка креативности и технологического новаторства, что аукается и сегодня в делах и судьбах изобретателей-самоучек из Силиконовой долины», – сказал Уайнстин.

Известный сценарист Аарон Соркин дебютирует как режиссер фильмом «Игра Молли» (Molly’s Game), где Джессика Честейн играет хозяйку секретного элитного игорного бизнеса.

Кейт Уинслет и Идрис Элба – единственные спасшиеся в авиационной катастрофе в триллере «Гора между нами» (The Mountain Between Us). Актриса Бри Ларсон дебютирует в режиссуре эксцентричной комедией «Магазин единорога» (Unicorn Store), где чудаковатая героиня должна заботиться о мифическом существе, полученном от загадочного хозяина магазина (Сэмюел Л. Джексон).

Звездные доклады

Анджелину Джоли пригласили для выступления в серии встреч со зрителями. Другими знатными докладчиками станут Хавьер Бардем и Хелен Миррен.

Попутно звезды будут своим присутствием на красных дорожках в различных акциях рекламировать фильмы со своим участием.

Анджелина задействована в двух новых лентах. Картину «Сначала они убили моего отца» (First They Killed My Father) она поставила как режиссер, продюсер и соавтор сценария по заказу онлайн-ресурса Netflix. А в другом фестивальном фильме «Кормилец» (The Breadwinner), она выступила продюсером.

В драме Энди Серкиса «Дыши» (Breathe) Эндрю Гарфилд сыграл адвоката, который защищает права инвалидов. Гарфилд играет активиста Робина Кавендиша, тело которого в 28 лет парализовало от шеи и ниже. Эта психологическая драма позднее в этом году откроет престижный Лондонский кинофестиваль.

Видимо, это просто совпадение, но штат Массачусетс заметно представлен по меньшей мере в трех фильмах TIFF. Печально известую историю, приключившуюся с Тедом Кеннеди на острове Чаппаквидик в 1969 году и положившую конец его президентским амбициям, рассказывает фильм Джона Куррана под этим же названием. В Chappaquiddick снимались Джейсон Кларк в роли Кеннеди, Кейт Мара в роли Мэри Джо Копечне и Брюс Дерн, сыгравший Джо, главу клана Кеннеди.

Режиссер Дэвид Гордон Грин воссоздал трагедию совсем недавнего времени, когда на финише Бостонского марафона братья Царнаевы устроили кровавый теракт. Фильм «Стать сильнее» (Stronger) прослеживает судьбу Джеффа Бомана, которому при взрыве оторвало обе ноги. Критики прочат исполнителю главной роли Джейку Джилленхолу как минимум оскаровкую номинацию.

В картине Майка Уайта «Статус Брэда» (Brad’s Status) Бен Стиллер воплотил образ отца, который везет своего сына-тинейджера в университеты Гарвард и Тафтс, которые они рассматривают как возможные варианты для поступления.

Ботинки Хэндлинга

Как и раньше, продолжается соперничество Торонто с Венецией, фестивалем большой европейской тройки (наряду с Берлином и Каннами). Еще не объявлены венецианские «Львы» и на острове Лидо продолжаются показы и презентации, а Торонто уже вступает в игру. Лучшие фильмы из венецианской программы, как и из программ Берлина и Канн, показываются здесь, и фестивального директора Пирса Хэндлинга «засвеченность» части программы нисколько не смущает. TIFF – смотр не конкурсный, уже известные ленты cоседствуют в программе с мировыми премьерами.

Из программ Венеции и только что закончившегося небольшого, но традиционно влиятельного фестиваля в Теллурайде на берега Онтарио перекочевали такие хиты, поддержанные критиками, как фэнтези от Гильермо дель Торо «Форма воды» (The Shape of Water), а также фантазийная комедия Александра Пейна «Короче» (Downsizing) и бытовой хоррор Даррена Аронофски «Мама!» (Mother!).

В первый же день на TIFF-2017 покажут и имевший мировую премьеру в Каннах российский фильм «Нелюбовь» (Loveless) режиссера Андрея Звягинцева. Самый востребованный в мире российский кинорежиссер уже приехал в Торонто, где три года назад с успехом показали его «Левиафан». Звягинцев представит новую картину и ответит на вопросы зрителей.

Кстати, несколько дней назад Пирс Хэндлинг объявил, что нынешний фестиваль станет для него последним в качестве директора. За почти четверть века ему и его команде удалось превратить TIFF из скромного регионального смотра в крупнейший мировой кинофорум. Как выразился рупор шоу-бизнеса Variety, Хэндлинг «оставляет после себя большие ботинки». Объявлен открытый поиск его сменщика, которому придутся впору директорские башмаки. Пока же Хэндинг объявил о новой стратегии фестиваля – «Публика превыше всего» (Audience First), а также о введении режима экономии в связи с некоторым падением посещаемости главного фестивального кинокомплекса, функционирующего круглый год.

Всего, как сообщили в дирекции фестиваля, в различных программах демонстрируются 340 игровых, документальных и коротких фильмов. Фестиваль продлится до 17 сентября.