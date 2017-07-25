Шумер предостерег Трампа против попыток сменить генпрокурора в обход Конгресса

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер предостерег президента США Дональда Трампа против любых попыток обойти Конгресс, чтобы назначить нового генерального прокурора и помешать проводимому спецпрокурором Робертом Мюллером расследования предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США.

«Многие американцы должны задаться вопросом, не пытается ли президент взломать офис генерального прокурора, чтобы во время августовских каникул назначить кого-то, кто уволит спецпрокурора Роберта Мюллера прикроет “российское расследование”», – заявил Шумер, выступая в Сенате.

«Демократы никогда не согласятся с назначением во время каникул, если такая ситуация возникнет», – продолжал он. – У нас есть кое-какие инструменты в запасе, чтобы заблокировать подобные действия. И мы готовы применить каждый из них».